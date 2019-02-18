Мойка и шиномонтаж работали на Сосновой аллее на территории коммунального предприятия. Их снесли как построенные незаконно, то есть без разрешения властей. Автосервис в этом месте продолжает работать.

Владелец самостроя сам разобрал постройку площадью 211 квадратных метров, сообщает Госинпекция по недвижимости. Помещение с шиномонтажом, мойкой и кафе пристроило к своему производственному зданию ОАО «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». В здании управление в проезде 4921 размещается ремонтная и уборочная техника.

Техцентр «Авто-Рекорс», расположенный перед снесенной постройкой, продолжает работать. Но уже без мойки и шиномонтажа.