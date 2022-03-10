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Когда начнут делать сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами? Выяснили, что мешает подрядчику 10.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Контракт на строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами заключили в конце декабря прошлого года. Подготовительные работы должны были начаться в январе, а основные — в феврале. Но уже март, и работы не начинаются. Выяснили причину.

Что за новый проезд? Местный тупиковый проезд между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» сделают сквозным — с выездом на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Фактически, это будет дублер Савёлкинского проезда. Сам двухполосный проезд расширят и сделают третью полосу для парковки машин. На Московском проспекте для въезда устроят дополнительную полосу (правый поворот). Дорогу делают из-за строительства нового ЖК «Зеленоград-сити» — число жителей и машин в этом месте значительно выросло. Для строительства снова будут вырубать деревья.

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Так что случилось? Контракт на проведение работ стоимостью 340 миллионов рублей подписан с ООО «Дороги и инженерные сооружения» (ДиИС). В компании «Зеленоград.ру» сообщили, что четких сроков выхода на объект пока нет, потому что им ещё не передали рабочую документацию. Без неё, соответственно, работать нельзя.

И что теперь будет? По календарному графику, приложенному к технической документации госзакупки, строительство дороги должно начаться не позднее 31 дня с даты заключения контракта (то есть 29 января) и закончится не позднее 140 дней от той же даты — середина-конец мая. Затем на переустройство теплосети дается восемь месяцев и на благоустройство (завершающий этап работ) — около 12 месяцев. Срок завершения всего контракта — конец 2023 года, то есть у подрядчика есть время, чтобы компенсировать задержку при начале работ, если она, конечно, не продлится слишком долго.

А что за переустройство теплосети? Устройство дороги с освещением предполагает очередную перекладку инженерных коммуникаций. Этот процесс на территории вдоль «Флейты» тянется много лет по разным поводам и практически не прерывается. Но сейчас, наконец, завершились долгие раскопки вдоль проезда и у корпусов 351-352. Правда, в середине проезда у новостроек ЖК еще стоит заборчик МОЭКа с объявлением об окончании работ в декабре. То ли закончили и не убрали, то ли еще эпизодически работают — непонятно. Начало проезда со стороны Центрального проспекта и его конец у Московского «украшают» старые ржавые байпасы.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3
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