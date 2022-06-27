Почему подрядчик отказался работать

Контракт на строительство заключили с ООО «Дороги и инженерные сооружения» (ДИИС) в конце прошлого года. И через полгода, в мае, расторгли «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон». «Невозможно работать, потому что коммуникации не доделаны, — ответил на вопрос „Зеленоград.ру“ об этих обстоятельствах представитель подрядчика. — В основном это теплосеть».

У префектуры иное мнение. «Ничто не мешает приступить к работам», ответили на вопрос «Зеленоград.ру» в окружной администрации. Департамент строительства готовит документации к новым торгам, чтобы определить нового подрядчика и технического заказчика строительства сквозного проезда вдоль «Флейты».

В любом случае новый конкурс, который еще неизвестно когда объявят, займет время. Учитывая, что работы по предыдущему контракту были рассчитаны на год — в этом году новой дороги не будет.