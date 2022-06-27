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Строительство дороги от Центрального до Московского проспекта упёрлось в недоделанную теплосеть. «Невозможно работать» — сказал подрядчик и расторг контракт 27.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Похоже, в Зеленограде будет очередной долгострой. Реконструкция тупикового проезда между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне должна была начаться еще в марте — в результате должен был получиться дублер Савёлкинского проезда, дорога между Центральным и Московским проспектами. Сначала подрядчики не могли приступить к работе из-за отсутствия документации и незавершенной прокладки инженерных коммуникаций. А потом и вовсе ушли, потому что «невозможно работать». У префектуры иное мнение. Рассказываем, что произошло, и будут ли все-таки расширять дорогу.

Что здесь собираются делать

Речь идет о расширении местного проезда, который сделают из тупикового сквозным — с выездом на Московский проспект между корпусами 351 и 352. На двухполосную дорогу добавят еще одну полосу с устройством 33-х парковочных мест. На Московском проспекте для въезда устроят дополнительную полосу (правый поворот). Обещают, что максимальная скорость движения на будущей дороге будет 20 км/ч, для пешеходов сделают тротуары шириной 2,25 метра и переходы через дорогу.

Сейчас ситуация здесь ужасная — дорога узкая, машин много. Паркуются и ездят по тротуарам. При этом через эту дорогу постоянно нужно ходить жителям «Флейты». Например, чтобы выбросить мусор в контейнер или дойти до детской или спортивной площадки.

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Почему подрядчик отказался работать

Контракт на строительство заключили с ООО «Дороги и инженерные сооружения» (ДИИС) в конце прошлого года. И через полгода, в мае, расторгли «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон». «Невозможно работать, потому что коммуникации не доделаны, — ответил на вопрос „Зеленоград.ру“ об этих обстоятельствах представитель подрядчика. — В основном это теплосеть».

У префектуры иное мнение. «Ничто не мешает приступить к работам», ответили на вопрос «Зеленоград.ру» в окружной администрации. Департамент строительства готовит документации к новым торгам, чтобы определить нового подрядчика и технического заказчика строительства сквозного проезда вдоль «Флейты».

В любом случае новый конкурс, который еще неизвестно когда объявят, займет время. Учитывая, что работы по предыдущему контракту были рассчитаны на год — в этом году новой дороги не будет.

А что же с коммуникациями?

Официально этот проект, он же строительный объект, называется «Инженерные коммуникации для микрорайона 3Б города Зеленограда». «Генеральный подрядчик и технический заказчик не выполнили обязательства по контракту», отвечает на вопрос префектура. По очередному, надо понимать, контракту, потому что их было уже штук шесть — на проектирование, обследование и сами работы.

Эпопея с коммуникациями тянется с 2007 года. Подрядчики уходили и приходили. Один из них тоже говорил о невозможности выполнить работы, потому что «реальные виды требующихся работ существенно отличаются от зафиксированных в контрактной документации». За это время проложены водопровод, канализация, водосток, наружное освещение. Но в соответствии с требованиями сетевых компаний нужно устранить замечания по строительной части и оформить документацию для приемки в эксплуатацию, сказали в префектуре. Не полностью сделана реконструкция теплосети. Очередной конкурс по выбору техзаказчика этих работ объявлен в июне, сроки работ, по документам, «не более 702 дней». То есть, потенциально еще два года может уйти на доделывание теплосети.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3
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