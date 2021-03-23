Вдоль «Флейты», в которой живёт около 1,5 тысяч человек, были удобные парковки, не считая мест во дворе. Их ликвидировали с началом стройки — теперь на их месте новостройки и те же парковки, только для новых жителей. А «старые» вынуждены ставить машины в проезде. Но не только они — вдоль дороги паркуются даже автобусы со стройки. Дополняют картину мусоровозы (им надо вывозить контейнеры от нескольких корпусов) и фуры с продуктами для «Пятерочки», заезжающие через тротуар.

В утренний и вечерний часы пик в проезде совершенно невозможно разъехаться. Едут как от ЖК и «Флейты», так и к ним — очередь на въезд и выезд. Например, везут детей к школе и детсаду 1557 — их высаживают у нового корпуса 355. «Да, регулярно приходится заезжать на бордюр и распугивать пешеходов, чтобы разъехаться, — пишет в чате жильцов житель 355-го корпуса. — Пока не будет альтернативного заезда в ЖК или активной двухполосной дороги вдоль „Флейты“, будет жесть. Но, скорее всего, и двухполосной будет недостаточно, когда ЖК заполнится процентов на 70». Сейчас в «Зеленоград-сити» строятся еще два многоэтажных дома.

Проезд между корпусом 360 и новым ЖК собираются расширять на одну полосу, чтобы организовать на третьей полосе парковки, и сделать сквозным — с выездом на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Жители существующих домов активно выступали против этого, тем более, речь шла о строительстве двух сквозных проездов. Второй должен был соединить Московский проспект с Яблоневой аллеей, для чего пришлось бы уничтожить пешеходную дорожку вдоль леса, детского сада, детской поликлиники, детской спортивной школы. Удалось отбить только второй проезд, а первый утвердили, подключив, вероятно, административный ресурс.