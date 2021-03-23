До строительства ЖК «Зеленоград-сити» тупиковый двухполосный проезд вдоль корпуса 360 был спокойной местной дорогой. Сейчас, когда частично заселены шесть высотных домов, осталась одна полоса: вторая занята припаркованными машинами. Чтобы разъехаться, машины вереницей едут по тротуарам. Безопасность пешеходов постоянно под угрозой. Расширять проезд не торопятся, многолетние раскопки вдоль него продолжаются. Это классический пример последствий непродуманной масштабной уплотнительной застройки, приведшей к транспортному коллапсу. Но администрация продолжает наступать на те же грабли.
Вдоль «Флейты», в которой живёт около 1,5 тысяч человек, были удобные парковки, не считая мест во дворе. Их ликвидировали с началом стройки — теперь на их месте новостройки и те же парковки, только для новых жителей. А «старые» вынуждены ставить машины в проезде. Но не только они — вдоль дороги паркуются даже автобусы со стройки. Дополняют картину мусоровозы (им надо вывозить контейнеры от нескольких корпусов) и фуры с продуктами для «Пятерочки», заезжающие через тротуар.
В утренний и вечерний часы пик в проезде совершенно невозможно разъехаться. Едут как от ЖК и «Флейты», так и к ним — очередь на въезд и выезд. Например, везут детей к школе и детсаду 1557 — их высаживают у нового корпуса 355. «Да, регулярно приходится заезжать на бордюр и распугивать пешеходов, чтобы разъехаться, — пишет в чате жильцов житель 355-го корпуса. — Пока не будет альтернативного заезда в ЖК или активной двухполосной дороги вдоль „Флейты“, будет жесть. Но, скорее всего, и двухполосной будет недостаточно, когда ЖК заполнится процентов на 70». Сейчас в «Зеленоград-сити» строятся еще два многоэтажных дома.
Проезд между корпусом 360 и новым ЖК собираются расширять на одну полосу, чтобы организовать на третьей полосе парковки, и сделать сквозным — с выездом на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Жители существующих домов активно выступали против этого, тем более, речь шла о строительстве двух сквозных проездов. Второй должен был соединить Московский проспект с Яблоневой аллеей, для чего пришлось бы уничтожить пешеходную дорожку вдоль леса, детского сада, детской поликлиники, детской спортивной школы. Удалось отбить только второй проезд, а первый утвердили, подключив, вероятно, административный ресурс.
Сквозной проезд планировали строить в 2021 году, но сроки сдвинулись на «до 2024-го». Сейчас только ведется проектирование. Ситуацию изрядно осложняет и продолжающаяся прокладка инженерных коммуникаций вдоль всей дороги. Возле «Орлёнка» (школа 1557) и корпус 339А эти раскопки занимают целую полосу на дороге. И именно в этом месте людям надо переходить дорогу. В другом нельзя — дальше забор и отсутствие тротуара.
Раскопки — старая история. Инженерные коммуникации для 3Б микрорайона (для будущих, а теперь существующих домов на месте снесенных пятиэтажек) делают с 2007 года. Подрядчики менялись, работы начинались и заканчивались, а новый виток раскопок начался в прошлом году — они заняли всю территорию вдоль дороги и возле корпусов 351-352. Работы должны были закончить этим летом, но новый срок в длинной череде обещаний — июль 2021 года. По данным департамента ЖКХ, эти работы находятся «в статусе долгостроя». Сейчас они снова брошены.
Этот опыт, похоже, ничему не учит местную администрацию. Теперь под коммерческую жилую застройку отдают и территорию во 2-м микрорайоне на улице Полагушина. Там могут построить четыре высотных дома, но прилегающие дороги расширять не планируют.
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