Во 2-м микрорайоне собираются строить многоэтажные дома на поляне между поликлиникой и «народным» гаражом на улице Полагушина. Сейчас идет электронное обсуждение этого проекта. Петицию с требованием пересмотреть план застройки, сократив площадь и этажность, провести экологическую и транспортную экспертизу, а также отложить онлайн-слушания с тем, чтобы провести их «живьём», создала местная жительница Валерия Тарнопольская.

Обсуждаемый вариант — количество домов и их размещение — неприемлем, исходя из площади застройки и имеющейся инфраструктуры микрорайона, пишет Валерия. Прилегающие дороги и проезды расширять не планируется, пробки неизбежны. Улица Летчика Полагушина и Березовая аллея уже перегружены, а новые машины от будущих домов окончательно затруднят движение транспорта. А кроме того, осложнит парковку автомобилей жителей и посетителей двух поликлиник на Полагушина — взрослой и детской. Транспортный вопрос не просчитан и, следовательно, не учитывает интересов жителей.