Во 2-м микрорайоне собираются строить многоэтажные дома на поляне между поликлиникой и «народным» гаражом на улице Полагушина. Сейчас идет электронное обсуждение этого проекта. Петицию с требованием пересмотреть план застройки, сократив площадь и этажность, провести экологическую и транспортную экспертизу, а также отложить онлайн-слушания с тем, чтобы провести их «живьём», создала местная жительница Валерия Тарнопольская.
Обсуждаемый вариант — количество домов и их размещение — неприемлем, исходя из площади застройки и имеющейся инфраструктуры микрорайона, пишет Валерия. Прилегающие дороги и проезды расширять не планируется, пробки неизбежны. Улица Летчика Полагушина и Березовая аллея уже перегружены, а новые машины от будущих домов окончательно затруднят движение транспорта. А кроме того, осложнит парковку автомобилей жителей и посетителей двух поликлиник на Полагушина — взрослой и детской. Транспортный вопрос не просчитан и, следовательно, не учитывает интересов жителей.
Следующая проблема — строительство непосредственно рядом с лесом. Небольшой районный лесопарк и так окружен дорогами, количество животных и птиц в нем сокращается, а часть деревьев по проекту неизбежно пострадает или будет вырублена. «А ведь наш город задумывался и строился, как город будущего, в котором человек и природа будут сосуществовать в едином пространстве», отмечает автор. Нужно провести экологическую экспертизу до начала строительства, а не после него.
Валерия обращает внимание, что надо сократить площадь застройки, количество домов, этажность еще и потому, что высотки в этом месте испортят облик микрорайона. Надо перенести эти слушания и сделать из публичными, потому что голосование онлайн в принципе не может быть справедливым, пояснила она «Зеленоград.ру». Во-первых, проверить достоверность результатов невозможно. Во-вторых, система «сырая». «Я смогла проголосовать только после обращения в техподдержку — система писала, что я не могу голосовать», рассказала Валерия.
Петиция адресована правительству Москвы, Мосгордуме, прокуратуре и президенту РФ.
Автор петиции отмечает, что в числе жителей района Матушкино (а участвовать в обсуждении могут именно они) есть юристы, строители, инженеры и другие специалисты, способные аргументировать свою позицию, в том числе в судебных органах.
Новое строительство во 2-м микрорайоне власти хотят отдать частному застройщику — участок выставят на торги. То же произошло в 3-м микрорайоне, только в большем масштабе — под застройку отдали всю территорию за «Флейтой» между Центральным и Московским проспектами. Инвестор построил там шесть домов и сейчас строит еще два. Отдельных публичных слушаний по этой застройке не было, её формально одобрили, когда обсуждали проект правил землепользования и застройки всего Зеленограда. А застройка второго микрорайона все эти годы была под вопросом. Территория на месте бывших «хрущевок» на улице Летчика Полагушина в градостроительных документах имела индекс Ф — фактическое использование. Сейчас дистанционно обсуждается «формирование границ территориальной зоны и изменение градостроительного регламента территории». Проще говоря, надо узаконить будущее строительство, внеся изменения в правила землепользования и застройки.
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