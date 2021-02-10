Жилой комплекс с детским садом планируется построить на поляне между взрослой поликлиникой и гаражом на улице Летчика Полагушина (это дорога между 2-м и 4-м микрорайонами). После заселения новостроек транспортный поток неизбежно вырастет — будут выезжать на Центральный и Панфиловский проспекты. Но расширять прилегающие улицы не планируют.

«В соответствии с Генпланом расширение (реконструкция) проезда по улице Летчика Полагушина, Березовой аллее, проезду 4914 не планируется», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Проезд 4914 — дорога от поликлиники до корпусов 249-250, выезд на проспект Генерала Алексеева.

Жилая застройка как правило сопровождается расширением, реконструкцией и строительством дорог. Например, в 3-м микрорайоне для нового ЖК будут расширять и достраивать местный проезд вдоль «Флейты».

Сроки строительства нового жилого комплекса пока не определены — сейчас делают проект планировки территории. Сейчас это зеленый участок, на котором растут деревья, а лес начинается непосредственно за гаражом. Участок застройки не затрагивает границ лесопарковой зоны, но вырубка деревьев неизбежна: на месте будущих домов — небольшая рощица. Это старые деревья, которые остались после сноса четырехэтажек.