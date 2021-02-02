Жилой комплекс планируется построить на поляне между взрослой поликлиникой и гаражом на улице Летчика Полагушина. Кроме домов построят детский сад. Возводить новый ЖК станет частная компания. Проект застройки обсудят с жителями.

О планах построить пять домов во 2-м микрорайоне стало известно еще семь лет назад. Сейчас градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила строительство четырех корпусов — их строительные номера 243, 245, 246, 255. Раньше там стояли «хрущевки» — одни из первых четырехэтажных домов, построенных в Зеленограде. Новый жилой комплекс расположится на участке площадью 1,7 гектар, площадь жилой застройки — более 33,2 тысяч квадратных метров. Также здесь построят детский сад.