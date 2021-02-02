Жилой комплекс планируется построить на поляне между взрослой поликлиникой и гаражом на улице Летчика Полагушина. Кроме домов построят детский сад. Возводить новый ЖК станет частная компания. Проект застройки обсудят с жителями.
О планах построить пять домов во 2-м микрорайоне стало известно еще семь лет назад. Сейчас градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила строительство четырех корпусов — их строительные номера 243, 245, 246, 255. Раньше там стояли «хрущевки» — одни из первых четырехэтажных домов, построенных в Зеленограде. Новый жилой комплекс расположится на участке площадью 1,7 гектар, площадь жилой застройки — более 33,2 тысяч квадратных метров. Также здесь построят детский сад.
Участок под строительство выставят на торги. То есть, второй микрорайон повторит историю третьего — строить дома на месте бывших пятиэтажек станет не город, а частный инвестор. Застройку третьего одобрили в 2016 году на публичных слушаниях — в рамках проекта правил землепользования и застройки всего Зеленограда. Кроме того, была утверждена Генпланом развития Зеленограда до 2025 года.
А застройка второго все эти годы была под вопросом. Территория на месте бывших «хрущевок» на улице Летчика Полагушина в градостроительных документах имела индекс Ф — фактическое использование. Теперь надо поменять этот индекс, то есть вид разрешенного использования участков. Эти изменения обсудят с жителями района Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны), сообщили «Зеленград.ру» в Москомархитектуре. Точные сроки обсуждения сейчас неизвестны.
Сейчас публичные слушания проводятся в интернете и называются общественными обсуждениями. Участвовать в них могут не только живущие, но и работающие в конкретном районе.
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На карту глянешь - Пол микрорайона зеленые, 25% общественные и малоэтажные заведения.
Нам всегда будет хотеться использовать высвободившуюся площадь под свои или общественные задачи уже живущих там и не желать еще соседей, это логично. Так что наше личное пожелание и слушать не будут, если нет отклонений заблаговременно установленных норм.