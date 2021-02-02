Алса Риэлти: спонсор темы
2
Четыре высотных дома построят на месте снесенных «хрущевок» во 2-м микрорайоне. Это одобрила мэрия 02.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Жилой комплекс планируется построить на поляне между взрослой поликлиникой и гаражом на улице Летчика Полагушина. Кроме домов построят детский сад. Возводить новый ЖК станет частная компания. Проект застройки обсудят с жителями.

О планах построить пять домов во 2-м микрорайоне стало известно еще семь лет назад. Сейчас градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила строительство четырех корпусов — их строительные номера 243, 245, 246, 255. Раньше там стояли «хрущевки» — одни из первых четырехэтажных домов, построенных в Зеленограде. Новый жилой комплекс расположится на участке площадью 1,7 гектар, площадь жилой застройки — более 33,2 тысяч квадратных метров. Также здесь построят детский сад.

Участок под строительство выставят на торги. То есть, второй микрорайон повторит историю третьего — строить дома на месте бывших пятиэтажек станет не город, а частный инвестор. Застройку третьего одобрили в 2016 году на публичных слушаниях — в рамках проекта правил землепользования и застройки всего Зеленограда. Кроме того, была утверждена Генпланом развития Зеленограда до 2025 года.

А застройка второго все эти годы была под вопросом. Территория на месте бывших «хрущевок» на улице Летчика Полагушина в градостроительных документах имела индекс Ф — фактическое использование. Теперь надо поменять этот индекс, то есть вид разрешенного использования участков. Эти изменения обсудят с жителями района Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны), сообщили «Зеленград.ру» в Москомархитектуре. Точные сроки обсуждения сейчас неизвестны.

Сейчас публичные слушания проводятся в интернете и называются общественными обсуждениями. Участвовать в них могут не только живущие, но и работающие в конкретном районе.

Подписывайтесь на новости 2-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Материалы о недвижимости редакции «Зеленоград.ру» помогает делать Агентство недвижимости «Алса Риэлти» — с 1992 года работает по северо-западному направлению Московской области – Ленинградское и Пятницкое шоссе (Химки, Сходня, Зеленоград, Солнечногорск, Клин). Оказывает услуги по межеванию, оформлению перепланировки, подаче уведомлений, оформлению паспорта плодородия, изменению ВРИ (вид разрешенного использования), установлению категории земельного участка, перевод жилого в нежилое , приватизации. По Солнечногорску: изменения в генплан и ПЗЗ (Правила землепользования и застройки) и выкуп земли из аренды. alsa.ru, 8-905-535-37-17.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жилищное строительство, недвижимость, микрорайон 2
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
Вчера, 18:00
Всё-таки построят... Ну да, как же двухполосная улица в давно переселённых микрорайонах без нового ЖэКа - непорядок. Вообще туда как раз просится какое-нибудь т.н общественное пространство у лесопарка для прогулок, а не вот это вот.
Иван Баринов
Вчера, 18:15
А в чем его переселенность отражается?
На карту глянешь - Пол микрорайона зеленые, 25% общественные и малоэтажные заведения.

Нам всегда будет хотеться использовать высвободившуюся площадь под свои или общественные задачи уже живущих там и не желать еще соседей, это логично. Так что наше личное пожелание и слушать не будут, если нет отклонений заблаговременно установленных норм.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На деревьях напротив 14 микрорайона заметили зарубки, содранную кору и следы горения. Активисты опасаются уничтожения леса под застройку. В лесничестве предлагают для оценки ущерба подождать весны Новости
«Отдали миллион рублей». Как жители новостройки у Чёрного озера добились (почти) чистой воды Истории
Четыре высотных дома построят на месте снесенных «хрущевок» во 2-м микрорайоне. Это одобрила мэрия Новости
Капитальный ремонт Фирсановского моста остановился на неопределенный срок. Подрядчик пропал, на дороге пробки, пешеходы рискуют жизнью Новости
Во дворе первой «клюшки» снова планируют сделать многоэтажный паркинг. А можно сделать сквер для отдыха сотрудников Истории
Реконструкцию Панфиловского проспекта перенесли на 2022-2023 годы Новости
Еще пять зон отдыха планируют сделать в Зеленограде в 2022 году Новости
Предприниматели теперь обязаны указывать в чеках наименования товаров и услуг. Но треть до сих пор не готова к этому Новости
За падение ребенка между этажами суд взыскал с «Жилищника» 200 тысяч рублей Новости
Как в зеленоградских отделах полиции обращаются с задержанными на митингах. И как им можно помочь продуктами и вещами Истории
«Нет времени ни поесть, ни в туалет сходить, ни поспать». Как зеленоградские полицейские пытаются получить компенсации за огромные переработки Истории
Кофейня «Даблби» открылась на Центральной площади. Первую неделю работы скидка на кофе+выпечку/десерт Новости
В «Зеленопарке» по выходным можно будет сделать прививку от коронавируса Новости
Картой «Тройка» теперь можно оплачивать проезд в подмосковных автобусах Новости
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково Истории
В Андреевке выключили светофор, из-за которого собирались пробки. Но его снова включат после модернизации Новости
Беговая дорожка в парке Победы испорчена тракторами. А ведь мэрия обещала зимой делать на ней лыжню. Как вам эта идея? Новости
Согласован проект нового здания школы 1557 в третьем микрорайоне Новости
Торговый центр на Панифловском проспекте в 10 микрорайоне обещают открыть в марте. Там будет «Пятерочка» Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру