Началось онлайн-обсуждение новой жилой застройки 2-го микрорайона. Здесь планируют многоэтажки и детский сад 17.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Высотные дома и детский сад хотят построить на поляне между взрослой поликлиникой и гаражом на улице Летчика Полагушина. Обсудить проект на портале «Активный гражданин» могут живущие и работающие в 1, 2 и 4 микрорайонах.

Ранее предполагалось построить пять, а затем четыре многоэтажных дома на этом месте. В феврале градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила строительство четырех корпусов — их строительные номера 243, 245, 246, 255. В представленном эскизе застройки — два жилых здания, при этом одно состоит из нескольких секций. К нему пристроен детский сад. Также планируется построить подземный паркинг.

Расширять прилегающие дороги — улицу Полагушина, Березовую аллею, проезд 4914 — дорога от поликлиники до корпусов 249-250 — не планируется, сообщили ранее в префектуре. Участок застройки не затрагивает границ лесопарковой зоны, заверили в окружной администрации. Но вырубка деревьев неизбежна: на месте будущих домов — небольшая рощица. Это старые деревья, которые остались после сноса четырехэтажек.

Новый жилой комплекс расположится на участке площадью 1,7 гектар, площадь жилой застройки — 33,1 тысячи квадратных метров. Предельная высота зданий — 55 метров.

Если проект будет одобрен, участок выставят на торги — инвестор возьмёт его в аренду под обязательство построить всё упомянутое. Сейчас обсуждается «формирование границ территориальной зоны и изменение градостроительного регламента территории». Проще говоря, надо узаконить будущее строительство, внеся изменения в правила землепользования и застройки. Территория на месте бывших «хрущевок» на улице Летчика Полагушина в градостроительных документах имела индекс Ф — фактическое использование. Теперь надо поменять этот индекс, то есть вид разрешенного использования участков, на «жилую застройку».

Принять участие в электронном обсуждении кроме живущих и работающих в Матушкино могут муниципальные депутаты, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а также жилых и нежилых помещений, расположенных в районе. Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы в районе.

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Метки:
жилищное строительство, публичные слушания, микрорайон 2
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