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Сделать пешеходной площадь перед «третьим торговым» 16.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Площадь перед корпусом 317А, где расположены магазины, кафе, почта и другие заведения, давно стала стихийной парковкой. А почему, собственно, это не пешеходная зона? — спрашивают некоторые жители и предлагают закрыть въезд на площадь для автотранспорта. Разбираемся в проблеме.

Третий торговый уже нельзя назвать «клубной точкой», каковым он был несколько лет назад. Теперь здесь больше магазинов и спокойных заведений общепита. Но площадь по-прежнему оккупирована автовладельцами, которые паркуются как хотят. А пешеходы идут в магазины, аптеку, на почту, лавируя между машинами. При этом зимой на площади почти всегда снежное месиво и наледь, осенью и весной — большие лужи.

«На площади можно сделать благоустроенную зону отдыха с клумбами и скамейками, летним кафе», — пишет жительница 3 микрорайона в префектуру и предлагает запретить въезд автомобилей или ограничить их парковку перед торговым центром.

Префектура ответила неопределенно, ни да, ни нет: «Ваши предложения по обустройству территории у корпуса 317А внесены в реестр обращений граждан и будут учтены при подготовке планов благоустройства на 2018 и последующие годы».

На призыв как-то упорядочить или запретить парковку машин на площади ответа не последовало. Парковка есть за ТЦ, если объехать его справа (заезд с Яблоневой аллеи). Она, разумеется, не пустует, часто занята полностью. Ее можно и расширить за счет заброшенного газона, расположенного на месте бывшей снесенной «хрущобы» (между 3-м ТЦ и магазином «Атак»). С увеличением количества магазинов в 3-м ТЦ и открытием спортзала число машин, заезжающих и на площадь, и на стоянку увеличилось, в том числе, и грузового транспорта. С другой стороны, если закрыть парковку на площади, машины могут переместиться во дворы соседних домов.

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Обсуждение
SineD 2005
9 часов назад
Такая же ситуация у 834 А,Б,В. Стоянка вместо пешеходной зоны. И никто ничего делать не собирается.
Сергей Прутков
9 часов назад
Хватает в 3-м пешеходных зон, вот парковок мало.
Анна Леонтьева
9 часов назад
а потом на месте "заброшенного газона, расположенного на месте бывшей снесенной «хрущобы»" построят высотное жилое здание и все равно все машины по дворам расползутся
Оксана Пучинина
8 часов назад
На месте этой пятиэтажки Князев клятвенно обещал сделать парковку лет пять назад (на встрече с жителями рассказывал о планах по благоустройству района).
Елки да палки *
8 часов назад
Ага, парковку закроют и будут парковаться возле домов.И так к дому не подъехать. Сначала парковку построить, а потом уже закрывать эту.
Cunami Cunami
8 часов назад
На месте этой пятиэтажки надо было делать многоэтажный паркинг, как и планировалось, и запретить парковку не только у ТЦ, но и во дворах.
Но жители проголосовали против - видимо, далеко топать до подъезда
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