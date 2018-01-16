Третий торговый уже нельзя назвать «клубной точкой», каковым он был несколько лет назад. Теперь здесь больше магазинов и спокойных заведений общепита. Но площадь по-прежнему оккупирована автовладельцами, которые паркуются как хотят. А пешеходы идут в магазины, аптеку, на почту, лавируя между машинами. При этом зимой на площади почти всегда снежное месиво и наледь, осенью и весной — большие лужи.

«На площади можно сделать благоустроенную зону отдыха с клумбами и скамейками, летним кафе», — пишет жительница 3 микрорайона в префектуру и предлагает запретить въезд автомобилей или ограничить их парковку перед торговым центром.

Префектура ответила неопределенно, ни да, ни нет: «Ваши предложения по обустройству территории у корпуса 317А внесены в реестр обращений граждан и будут учтены при подготовке планов благоустройства на 2018 и последующие годы».

На призыв как-то упорядочить или запретить парковку машин на площади ответа не последовало. Парковка есть за ТЦ, если объехать его справа (заезд с Яблоневой аллеи). Она, разумеется, не пустует, часто занята полностью. Ее можно и расширить за счет заброшенного газона, расположенного на месте бывшей снесенной «хрущобы» (между 3-м ТЦ и магазином «Атак»). С увеличением количества магазинов в 3-м ТЦ и открытием спортзала число машин, заезжающих и на площадь, и на стоянку увеличилось, в том числе, и грузового транспорта. С другой стороны, если закрыть парковку на площади, машины могут переместиться во дворы соседних домов.