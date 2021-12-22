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Собянину разрешили избраться мэром третий раз 22.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев смогут в 2023 году баллотироваться на новый срок. Эту возможность даёт им новый федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», принятый в декабре. Он предусматривает возможность избрания руководителей регионов сроком на пять лет. Однако, в документе отсутствует текст, ограничивающий полномочия руководителей двумя сроками подряд, как это было ранее.

«Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации или депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации на пять лет», — говорится в статье 20 нового закона. В прежнем законе, действовавшем с 1999 года, отмечалось, что руководитель региона «избирается на срок не более пяти лет и не может избираться на указанную должность более двух сроков подряд».

Сергей Собянин был утвержден в Мосгордумой в должности мэра Москвы в октября 2010 года по представлению президента Дмитрия Медведева. В сентября 2013 года был избран на эту же должность на досрочных выборах, получив в первом туре 51,37% голосов избирателей (тогда второе место занял Алексей Навальный). В сентябре 2018 года переизбран, набрав 70,17% голосов.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным в ноябре 2012 года, на смену ушедшего в Минобороны Сергею Шойгу. В сентябре 2013 Воробьев выиграл выборы, получив 78,94% голосов, а в 2018 еще раз — набрав 62,52%.

У обоих руководителей, по старому закону, в 2023 году истекали полномочия (после двух пятилетних сроков), которые продлить не представлялось возможным. Однако теперь, они оба смогут снова баллотироваться на свои должности.

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Метки:
выборы, Собянин Сергей Семенович, политика, воробьев андрей
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Обсуждение
Сергей Пшеничников
6 часов назад
Если без мата, то и сказать нечего.

Никем не выбранные "депутаты" разрешили организаторам фальсификаций на "выборах" оставаться во власти, понимая что иначе сядут все.
miss.poka4alova miss.poka4alova
6 часов назад
Леонид, ваш выход. Требуйте открытия бахетле. Каждому пенсионеру по гречки кило, подростку по пачке чипсов. Зеленоградцам обещать метро наземное до 2030г :) 30тыс рабочих мест к 2045г.
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