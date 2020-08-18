Москвичи стали хуже относиться к Сергею Собянину. Им не понравился пропускной режим и остановка предприятий 18.08.2020 ZELENOGRAD.RU

45 процентов опрошенных «Левада-центром» москвичей относится к мэру позитивно. Но в 2020 году впервые зафиксировано серьезное снижение положительных оценок и двукратное увеличение негативных оценок: у 24 процентов респондентов отношение отрицательное, это наибольший показатель за все время измерений с 2011 года. В прошлом году Собянина поддерживали 57 процентов опрошенных, только 12 процентов относились к его работе негативно.

Опрос показал, что москвичей среди общегородских проблем больше всего раздражают приезжие и мигранты (об этом сказали 30 процентов опрошенных), пробки и загруженность дорог (27 процентов — при этом жалоб на работу общественного транспорта и парковок стало заметно меньше, чем в прошлые годы), рост цен и падение уровня жизни (24 процента), их беспокоит плохая экология (17) и проблемы здравоохранения (13).

Введение пропускного режима на время карантина одобрили 54 процента респондентов, а 44 процента — нет. Остановку работы большинства предприятий не одобрили 55 процентов опрошенных, только 39 процентов согласились с этой мерой.

Отношение к работам по благоустройству города по-прежнему положительное, но за год одобрение этих работ заметно снизилось с 85 процентов в мае прошлого года до 69 процентов на сегодняшний день.

По данным «Левада-центра», хорошее отношение к мэру чаще характерно для москвичей старших возрастов, материально обеспеченных и для тех, кто не пользуется интернетом. Молодые москвичи, которые активно пользуются интернетом, или (и) являющиеся малообеспеченными, настроены более критично.

Социологи предполагают, что ухудшение отношения к власти — это «нормализация настроений после пиковых показателей поддержки Собянина в период выборов и сразу после них». Также растет недовольство москвичей ограничениями, обеспокоенность экономическими проблемами.

Опрос проводился 18-25 июля 2020 года среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше.

Читайте также
Мэр утвердил проект застройки 19-го микрорайона Зеленограда. Что нового в нём появилось после общественного обсуждения
Как вы стали относиться к Сергею Собянину?
Лучше
Хуже
Без изменений
Проголосовали 83 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Собянин Сергей Семенович, опрос
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пожар уничтожил иконную лавку в Никольской церкви Новости
Лебеди на Быковом болоте продолжают исчезать. Осталась взрослая пара и два птенца Истории
Москвичи стали хуже относиться к Сергею Собянину. Им не понравился пропускной режим и остановка предприятий Новости
«Ведогонь-театр» возобновит спектакли 26 сентября. Пока не в своём здании Новости
Тесты для экспресс-диагностики коронавируса будут выпускать в Зеленограде Новости
Число активных случаев ковида впервые стало меньше 50 тысяч человек Новости
Отключение горячей воды в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Гид
В 5 микрорайоне неизвестные сняли решетки с трех колодцев Новости
ТАСС сообщил, что учителей обяжут носить маски в школах. Минпросвещения отрицает это Новости
Застройщик 23-го микрорайона обещает устранить протечки на подземной парковке Из-за этого в доме срывается лифт Новости
На берегу озера Сенеж неизвестные построили искусственный бассейн и кофе-бар Новости
«На седьмом этаже светло, как днем». Что делать, если фонари на улице светят прямо в окна Ответы
Зеленоградская компания «Анкад» заключила первый контракт на поставку 100 спецкомпьютеров Новости
Мэр утвердил проект застройки 19-го микрорайона Зеленограда. Что нового в нём появилось после общественного обсуждения Новости
У части электричек Ленинградского направления до декабря отменяют некоторые станции Новости
В новостройках запретили продавать мебель, стройматериалы и бытовую химию Новости
Ребёнок упал через сквозной проём в подъезде на нижний этаж Новости
Прививки от гриппа начнут делать с 1 сентября Новости
Яндекс предлагает зеленоградцам чаще просить об открытии каршеринга в городе Новости
Сбербанк обещает оставить уведомления о переводах на карту бесплатными. Из сообщений уберут только информацию о балансе Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру