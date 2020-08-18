45 процентов опрошенных «Левада-центром» москвичей относится к мэру позитивно. Но в 2020 году впервые зафиксировано серьезное снижение положительных оценок и двукратное увеличение негативных оценок: у 24 процентов респондентов отношение отрицательное, это наибольший показатель за все время измерений с 2011 года. В прошлом году Собянина поддерживали 57 процентов опрошенных, только 12 процентов относились к его работе негативно.

Опрос показал, что москвичей среди общегородских проблем больше всего раздражают приезжие и мигранты (об этом сказали 30 процентов опрошенных), пробки и загруженность дорог (27 процентов — при этом жалоб на работу общественного транспорта и парковок стало заметно меньше, чем в прошлые годы), рост цен и падение уровня жизни (24 процента), их беспокоит плохая экология (17) и проблемы здравоохранения (13).

Введение пропускного режима на время карантина одобрили 54 процента респондентов, а 44 процента — нет. Остановку работы большинства предприятий не одобрили 55 процентов опрошенных, только 39 процентов согласились с этой мерой.

Отношение к работам по благоустройству города по-прежнему положительное, но за год одобрение этих работ заметно снизилось с 85 процентов в мае прошлого года до 69 процентов на сегодняшний день.

По данным «Левада-центра», хорошее отношение к мэру чаще характерно для москвичей старших возрастов, материально обеспеченных и для тех, кто не пользуется интернетом. Молодые москвичи, которые активно пользуются интернетом, или (и) являющиеся малообеспеченными, настроены более критично.

Социологи предполагают, что ухудшение отношения к власти — это «нормализация настроений после пиковых показателей поддержки Собянина в период выборов и сразу после них». Также растет недовольство москвичей ограничениями, обеспокоенность экономическими проблемами.

Опрос проводился 18-25 июля 2020 года среди 508 человек в возрасте 18 лет и старше.