Об этих планах рассказал глава Солнечногорского округа Виктор Родионов. Таким образом администрация намерена решить давние транспортные проблемы Андреевки и Голубого. Жилинскую улицу планируют расширить на всём её протяжении. Как будут решать проблему со стоящими у дороги торговыми палатками и заборами, пока неизвестно.

Расширение Жилинской на перекрестке возле дома 2 и устройство поворотной полосы нужно для ликвидации «глупой» пробки, сообщает областной Минтранс. А после расширения всей улицы и организации выделенной полосы время в пути для автобусов сократится с 30 до 10 минут. Длина выделенки — 1,4 км. Также в следующем году в Голубом планируется расширить улицу Родниковую с устройством поворотного круга и парковки для автобусов и маршруток.

Улица Жилинская в числе первых вошла в пилотный проект Московской области по организации выделенных полос для общественного транспорта. «Это пилотный проект. Везде, где это возможно и целесообразно, где это сделает общественный транспорт более удобным, мы должны реализовать», — подчеркнул губернатор. Выделенки — это временное решение. Их сделают, проанализируют дорожную обстановку и затем примут решение вместе с жителями — убрать такую полосу или оставить. По этому поводу с 15 ноября до 15 декабря 2021 года пройдет голосование на портале «Добродел».

Разгружать проблемные перекрестки подмосковные власти намерены локальными решениями — перенастраивать светофоры, менять разметку, делать поворотные полосы. Это назвали программой ликвидации «глупых» пробок. Под глупыми имеются в виду места, где пробки можно убрать, просто подумав, как перенаправить транспортные потоки.

В прошлом году в Андреевке поставили и включили новые светофоры, в том числе на пересечении улиц Жилинская и Староандреевская и на въезде в Голубое. С их помощью собирались разгрузить перекрестки и обезопасить на дороге пешеходов. Но работу светофоров не синхронизировали и пробок стало ещё больше. После жалоб водителей один светофор отключили.