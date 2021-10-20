СТО Зеленоград: спонсор темы
Дорогу из Андреевки в Зеленоград расширят и сделают выделенную полосу для автобусов и такси 20.10.2021 ZELENOGRAD.RU

В ноябре расширят дорогу на пересечении Жилинской улицы — возле дома 2 — и выезда на Пятницкое шоссе. До декабря следующего года — саму Жилинскую. На ней сделают полосу для автобусов, маршруток и такси. Также расширят Родниковую улицу в Голубом и сделают разворотный круг с парковкой для автобусов.

Об этих планах рассказал глава Солнечногорского округа Виктор Родионов. Таким образом администрация намерена решить давние транспортные проблемы Андреевки и Голубого. Жилинскую улицу планируют расширить на всём её протяжении. Как будут решать проблему со стоящими у дороги торговыми палатками и заборами, пока неизвестно.

Расширение Жилинской на перекрестке возле дома 2 и устройство поворотной полосы нужно для ликвидации «глупой» пробки, сообщает областной Минтранс. А после расширения всей улицы и организации выделенной полосы время в пути для автобусов сократится с 30 до 10 минут. Длина выделенки — 1,4 км. Также в следующем году в Голубом планируется расширить улицу Родниковую с устройством поворотного круга и парковки для автобусов и маршруток.

Улица Жилинская в числе первых вошла в пилотный проект Московской области по организации выделенных полос для общественного транспорта. «Это пилотный проект. Везде, где это возможно и целесообразно, где это сделает общественный транспорт более удобным, мы должны реализовать», — подчеркнул губернатор. Выделенки — это временное решение. Их сделают, проанализируют дорожную обстановку и затем примут решение вместе с жителями — убрать такую полосу или оставить. По этому поводу с 15 ноября до 15 декабря 2021 года пройдет голосование на портале «Добродел».

Разгружать проблемные перекрестки подмосковные власти намерены локальными решениями — перенастраивать светофоры, менять разметку, делать поворотные полосы. Это назвали программой ликвидации «глупых» пробок. Под глупыми имеются в виду места, где пробки можно убрать, просто подумав, как перенаправить транспортные потоки.

В прошлом году в Андреевке поставили и включили новые светофоры, в том числе на пересечении улиц Жилинская и Староандреевская и на въезде в Голубое. С их помощью собирались разгрузить перекрестки и обезопасить на дороге пешеходов. Но работу светофоров не синхронизировали и пробок стало ещё больше. После жалоб водителей один светофор отключили.

Читайте также
Проезд 647 в Андреевке решили сделать односторонним. Жителей приглашают проголосовать за или против
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, общественный транспорт, поселок андреевка, автобусы, голубое, выделенная полоса, автобус 495, автобус 1016
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Дворы корпусов 1110—1117: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Предприятие в пяти километрах от Зеленограда регулярно загрязняет воздух. Начался сбор подписей с требованием проверить его Новости
Пешехода-нарушителя сбили на улице Каменке в 18-м микрорайоне. Здесь десятки нарушителей и давно предлагают сделать переход со светофором Истории
На фасаде «Электрона» появилась вывеска DDX Fitness. Что это значит и почему это плохо? Истории
Дорогу из Андреевки в Зеленоград расширят и сделают выделенную полосу для автобусов и такси Новости
Спектакль «Один день из жизни маленького негодника» 6 ноября в КЦ «Зеленоград» — Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Афиша
Студия «Мангала» — йога, цигун, пилатес, стретчинг, занятия в гамаках. Для детей и взрослых Реклама
Улица архитектора Дашкова может появиться в Зеленограде. Вот как мы лоббируем увековечивание памяти человека, который сделал наш город зелёным Истории
Студент МИЭТа Дмитрий Буренок победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности Хайтек
Бургерная «премиум-класса» откроется на месте кафе «Андерсон» Новости
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор и ассистент стоматолога Реклама
Пять преимуществ индивидуальных занятий иностранными языками в школе Bow-Wow Реклама
Клуб моделизма и робототехники приглашает детей от 4 до 16 лет лет на занятия Реклама
В московском транспорте стали штрафовать за спущенную маску Новости
«Я всегда пел: и на войне, и дома, и на сцене». Как 97-летний зеленоградец стал звездой Первого канала Истории
Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора Истории
Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в МФЦ Савелки Новости
Полис ОМС в Зеленограде — где и как получить Гид
Зеленоградцы дадут названия трём новым инженерным корпусам в промзоне Алабушево Новости
В медицинский центр «Норма-XXI» требуются администратор и медицинская сестра процедурного кабинета Реклама
Не могу ввести свой зеленоградский адрес для переписи населения на госуслугах. Что делать? Ответы
Подросток попал под машину при попытке перебежать дорогу. Выглядит это так, будто он специально бросился под неё Новости
Открылась «Территория фитнеса» напротив 14-го микрорайона. Детский бассейн работает, взрослый обещают скоро открыть Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру