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Предприниматель из Андреевки добивается через суд сноса палаток на перекрестке с Зеленоградом 18.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Предприниматель Владимир Ермаков подал в суд на администрацию Солнечногорского округа и владельца палаток вдоль Жилинской улицы в Андреевке, на пути к «Ашану». Он требует снести эти палатки из-за ряда нарушений. Раньше палатки на этом месте уже стояли, их уже сносили по суду, но администрация решила снова их поставить.

Иск подал Ермаков и еще один собственник соседнего земельного участка и помещения на Жилинской. Недавно поставленные палатки перекрывают нормальный доступ в их помещение, говорится в исковом заявлении. Кроме того, расстояние от палаток до строения на соседнем земельном участке — около полутора метров, а по противопожарным нормам должно быть не менее шести метров. Ещё одно нарушение — палатки стоят под ЛЭП, а это запрещено. Первое заседание суда пройдет в конце мая.

Чтобы после сноса палатки не вернулись в очередной раз, истцы требуют также признать незаконным пункты постановления солнечногорской администрации, разрешившие их размещение в этом месте.

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Краткая предыстория

Торговые павильоны на Жилинской улице долго стояли в этом месте, на тротуаре, мешая пешеходам. В позапрошлом году их снесли по решению суда, потому что у владельца — ООО «Дилижан» — не было разрешения на их установку. Земельные участки, на которых стояли семь палаток, расположены в охранной зоне ЛЭП — это высоковольтная линия электропередачи мощностью 500 киловольт. Торговые точки под такими линиями электропередач ставить запрещено. Палатки снесли как самовольные постройки, плюс размещенные под ЛЭП.

Правда, снесли не все палатки, а только только возле перекрестка на въезде в Андреевку. Другие, между шлагбаумом и поворотом к «Ашану», почему-то остались, и никто их не трогает, несмотря на решение суда. При этом по тем же причинам — охранная зона ЛЭП — местная администрация показательна снесла часть торгового центра «Мирус» по соседству.

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Когда палатки снесли, Владимир Ермаков предложил благоустроить эти сто метров вдоль Жилинской — уложить плитку, посадить кусты, поставить скамейки. Солнечногорская администрация проект одобрила и даже пропиарила. На благоустройство выделялось три метра от фасада, никаких палаток не предполагалось. Но через несколько месяцев в администрации решили снова отдать это место под торговлю. В итоге туда же пришла фирма «Успешный проект», связанная с «Дилижаном» через учредителей и место регистрации. Круг замкнулся — на том же месте появились палатки.

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Метки:
поселок андреевка, ермаков владимир
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Обсуждение
Roman Turaev
6 часов назад
Там эти палатки периодически появляются, потом исчезают, потом опять. Место проходное. Выгодно для торговли.
Майкл Маерс
6 часов назад
Давно пора снести эти палатки не только в Андреевке,но и около остановки Крюково со стороны старого города.
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