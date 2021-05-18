Иск подал Ермаков и еще один собственник соседнего земельного участка и помещения на Жилинской. Недавно поставленные палатки перекрывают нормальный доступ в их помещение, говорится в исковом заявлении. Кроме того, расстояние от палаток до строения на соседнем земельном участке — около полутора метров, а по противопожарным нормам должно быть не менее шести метров. Ещё одно нарушение — палатки стоят под ЛЭП, а это запрещено. Первое заседание суда пройдет в конце мая.

Чтобы после сноса палатки не вернулись в очередной раз, истцы требуют также признать незаконным пункты постановления солнечногорской администрации, разрешившие их размещение в этом месте.