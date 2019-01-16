На въезде в Андреевку до конца недели снесут несколько торговых палаток
фото: Юлия Пасечник
16 января власти снесли первое здание, стоящее под высоковольтной линией на улице Андреевка, — торговый центр «Мирус». Постройку снесли как самострой, стоящий в охранной зоне ЛЭП, по решению суда. Корреспондент Zelenograd.ru Юлия Кравченко и фотограф Юлия Пасечник наблюдали за этим эпохальным событием.
В 9:00 приехали судебные приставы, полиция, представители местной власти, энергетики
Ожидание. Внутри здания еще есть люди — арендаторы выносят своё имущество. В обесточенной аптеке накануне еще оставались лекарства. Соседнюю автобусную остановку временно отменили. Автокомбинат заранее не предупредили. О том, что автобус не придет, пассажиры узнавали уже на остановке. Идти до следующей остановки им приходилось пешком по проезжей части
Продуктовый магазин еще не успел вывезти оборудование. В сносимом здании расположены также аптека, табачный магазин, магазин детских товаров, суши
Соседнее здание с турбюро, салоном красоты, магазинами пока не трогают — нет судебного решения
Мероприятие, между прочим, серьезное. Рабочих охраняли люди в масках, вооруженные автоматами, приставы и полиция
Торговый центр стоит под высоковольтной ЛЭП с напряжением 500 киловольт. В воздухе постоянный треск. По правилам никаких построек здесь не должно быть на расстоянии 30 метров в обе стороны
Собственники (всего их семеро) назвали происходящее беспределом и намерены судиться с администрацией Солнечногорского района, федеральной службой судебных приставов и энергетиками. Они утверждают, что снос незаконный, а уведомление о нём они получили только позавчера. Уже после получения уведомления они написали заявление, что готовы в течение месяца сами разобрать ТЦ, но это не предотвратило снос. «Мы брали кредиты, вкладывали в здание, теперь их надо выплачивать — как жить дальше?»
Но собственников слушали только журналисты. Приехала спецтехника. Чтобы она смогла подъехать к ТЦ, пришлось эвакуировать машины. А потом началось (видео Евгении Кавеевой):
Снесли вместе с вывесками и оставшимся имуществом арендаторов. За обломками — гаражи. Часть собственников гаражей считают, что их не тронут. Но другие люди из этого ГСК в волнении снимали происходящее и спрашивали, что же будет дальше
Снос и разбор завалов шел весь день. Но это ещё не конец. Видимо, снос строений в охранной зоне ЛЭП продолжится. До конца недели обещают снести почти 400 квадратных метров торговых палаток в Андреевке. На очереди и другие здания
Неделя длинных ковшей: на въезде в Андреевку до конца недели снесут несколько торговых палаток Новости
«Подземные паркинги в новостройках покроют более половины потребности жителей». Главный архитектор Зеленограда — о развитии города Истории
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
В принципе, под ЛЭП ничего быть не должно, а что будет в итоге - посмотрим.
Г-н Эрлих, подучите своих корреспондентов грамоте по энергетике, чтобы они не пугали население. Если на ЛЭП было бы 500 киловольт,то в округе бы не было ничего живого! Нельзя так обращаться беспардонно с известными цифрами...
Нам представляется, что это линия 500 кВ ПС Западная-Белый Раст.
Вот её трассировка на карте https://www.openstreetmap.org/way/177051326#map=15/55.9891/37.1498