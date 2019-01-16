8 комментариев
Как сносили торговый центр под ЛЭП в Андреевке. Фоторепортаж Zelenograd.ru 16.01.2019 ZELENOGRAD.RU

16 января власти снесли первое здание, стоящее под высоковольтной линией на улице Андреевка, — торговый центр «Мирус». Постройку снесли как самострой, стоящий в охранной зоне ЛЭП, по решению суда. Корреспондент Zelenograd.ru Юлия Кравченко и фотограф Юлия Пасечник наблюдали за этим эпохальным событием.

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Обсуждение
Анна Рукавишникова
Вчера, 21:49
И ЧО? Будто вместо снесенного торгового центра что-то толковое построят или оградят территорию от опасной ЛЭП )))
Александр Эрлих
Вчера, 22:25
И ЧО
Да ничо:)
В принципе, под ЛЭП ничего быть не должно, а что будет в итоге - посмотрим.
Павел Андрух
Вчера, 23:58
Как оперативненько, могут когда хотят.
Mick Thunder
12 часов назад
Наконец-то Шанхай сносят весь.
Анатоль Басманов
10 часов назад
Г-н Эрлих, подучите своих корреспондентов грамоте по энергетике, чтобы они не пугали население. Если на ЛЭП было бы 500 киловольт,то в округе бы не было ничего живого! Нельзя так обращаться беспардонно с известными цифрами...
Александр Халиков
7 часов назад
Где же теперь ночные алкаши будут затариваться?))
Дмитрий n3ro
4 часа назад
что-то толковое
Вам по вашим пожеланиям построят очередной толковый полупустующий ТЦ с одинаковыми сетевыми магазинами с ценами +500% от реальной стоимости продукции.

Наконец-то Шанхай сносят весь
Прочитайте мой ответ выше. Надейтесь, ага.
Александр Эрлих
4 часа назад
Анатоль Басманов
Г-н Эрлих, подучите своих корреспондентов грамоте по энергетике, чтобы они не пугали население. Если на ЛЭП было бы 500 киловольт,то в округе бы не было ничего живого! Нельзя так обращаться беспардонно с известными цифрами...
Ну откройте же нам истину. Вот на этой схеме отметьте, пожалуйста, обсуждаемую линию: https://energybase.ru/uploads/docs/GI7aBtqAXsMB1o3vLsQsK-BMhBLrdpHN.pdf
Нам представляется, что это линия 500 кВ ПС Западная-Белый Раст.
Вот её трассировка на карте https://www.openstreetmap.org/way/177051326#map=15/55.9891/37.1498
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