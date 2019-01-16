После сноса дорогу в этом месте можно будет расширить, сказали в администрации Андреевки. Это дорога областного подчинения, поэтому вопрос будет решаться через «Мосавтодор», отвечающий за ремонт и содержание региональных автомобильных дорог Подмосковья.

Из-за нахождения в охранной зоне ЛЭП, после решения суда, 16 января снесли торговый центр «Мирус» на улице Андреевка. Собственники здания заявили, что это незаконно — им не дали времени, чтобы арендаторы вывезли своё имущество и оборудование.

В мае прошлого года торговые палатки на въезде в Андреевку уже разбирали. Но через месяц на их месте появились новые. А в октябре новый глава Солнечногорского района Владимир Слепцов распорядился снести незаконно поставленные торговые палатки по всему району, в том числе и в Андреевке.