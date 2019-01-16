Ряд палаток с продуктами, шаурмой, одеждой и другими товарами на Жилинской улице — при въезде из Зеленограда в Андреевку со стороны «Ашана» — разберут или сами собственники, или власти. Это разгрузит въезд, поскольку после сноса дорогу можно будет расширить.
Претензии властей были в том, что палатки построены без разрешения на строительство, энергетиков — что они они стоят в охранной зоне ЛЭП (напряжение 500 киловольт, охранная зона — 30 метров по обеим сторонам). Арбитражный областной суд обязал «Дилижан» в двухмесячный срок снести палатки, обжалование этого решения и кассация фирме не помогли. Палатки собственник не снес. Исполнительное производство было возбуждено в декабре прошлого года, и теперь павильоны разберут в любом случае — хотя бы принудительно.
После сноса дорогу в этом месте можно будет расширить, сказали в администрации Андреевки. Это дорога областного подчинения, поэтому вопрос будет решаться через «Мосавтодор», отвечающий за ремонт и содержание региональных автомобильных дорог Подмосковья.
Из-за нахождения в охранной зоне ЛЭП, после решения суда, 16 января снесли торговый центр «Мирус» на улице Андреевка. Собственники здания заявили, что это незаконно — им не дали времени, чтобы арендаторы вывезли своё имущество и оборудование.
В мае прошлого года торговые палатки на въезде в Андреевку уже разбирали. Но через месяц на их месте появились новые. А в октябре новый глава Солнечногорского района Владимир Слепцов распорядился снести незаконно поставленные торговые палатки по всему району, в том числе и в Андреевке.
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