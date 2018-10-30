Новый исполняющий обязанности главы Солнечногорского района Владимир Слепцов распорядился снести все незаконно поставленные торговые палатки по всему району. А в следующем году сделать идеальным Пятницкое шоссе — в смысле его внешнего вида.
«В Андреевке снесут все незаконные нестационарные торговые объекты», твердо обещает администрация района. А законные должны быть в едином стиле: Слепцов поручил разработать единую концепцию оформления торговых павильонов.
Одновременно глава района намерен плотно заняться Пятницким шоссе: «Фасады зданий и вывесок приведём в достойный вид, уберём всю незаконную торговлю, — написал он в соцсетях. — Разработаем концепцию благоустройства вдоль всей трассы и реализуем её в 2019 году».
Пятницкое шоссе будет благоустраиваться по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, который распорядился навести порядок на всех вылетных трассах в Подмосковье. Владимир Слепцов отметил, что вдоль Пятницкого шоссе не должны появляться новые торговые палатки, а главам поселений поручил убрать все незаконные конструкции в течение недели.
Торговые павильоны на Жилинской улице на въезде в Андреевку мешают водителям и создают пробки. Посмотрим, окажутся ли они законными.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В октябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.