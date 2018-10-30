«В Андреевке снесут все незаконные нестационарные торговые объекты», твердо обещает администрация района. А законные должны быть в едином стиле: Слепцов поручил разработать единую концепцию оформления торговых павильонов.

Одновременно глава района намерен плотно заняться Пятницким шоссе: «Фасады зданий и вывесок приведём в достойный вид, уберём всю незаконную торговлю, — написал он в соцсетях. — Разработаем концепцию благоустройства вдоль всей трассы и реализуем её в 2019 году».

Пятницкое шоссе будет благоустраиваться по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, который распорядился навести порядок на всех вылетных трассах в Подмосковье. Владимир Слепцов отметил, что вдоль Пятницкого шоссе не должны появляться новые торговые палатки, а главам поселений поручил убрать все незаконные конструкции в течение недели.

Торговые павильоны на Жилинской улице на въезде в Андреевку мешают водителям и создают пробки. Посмотрим, окажутся ли они законными.