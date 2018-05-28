Не прошло и месяца, как вместо убранных торговых палаток при въезде в Андреевку, напротив 14 микрорайона, начали строить новые. Так что версия заботы о водителях не подтвердилась.
Аренду земельных участок и нестационарную торговлю в Андреевке курируют власти Солнечногорского района. Когда в начале мая убрали несколько палаток возле узкой дороги, в администрации поселения предположили, что район наконец-то пошел навстречу пожеланиям водителей — те жаловались, что палатки мешают проезду.
Одновременно начались дорожные работы, освободившийся кусок вдоль дороги забетонировали, и возникла надежда, что въезд в Андреевку расширят. Увы — в этом месте проводилась просто замена асфальта, а для расширения въезда нужна реконструкция автодороги Пятницкое шоссе — поселок Андреевка, а она не вошла в план работ на 2018-2020 годы, сообщили Zelenograd.ru в ГБУ «Мосавтодор».
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