Аренду земельных участок и нестационарную торговлю в Андреевке курируют власти Солнечногорского района. Когда в начале мая убрали несколько палаток возле узкой дороги, в администрации поселения предположили, что район наконец-то пошел навстречу пожеланиям водителей — те жаловались, что палатки мешают проезду.

Одновременно начались дорожные работы, освободившийся кусок вдоль дороги забетонировали, и возникла надежда, что въезд в Андреевку расширят. Увы — в этом месте проводилась просто замена асфальта, а для расширения въезда нужна реконструкция автодороги Пятницкое шоссе — поселок Андреевка, а она не вошла в план работ на 2018-2020 годы, сообщили Zelenograd.ru в ГБУ «Мосавтодор».