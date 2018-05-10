Палатки демонтировали возле пересечения улиц Михайловка и Жилинская со стороны Андреевки, напротив 14 микрорайона. Их убрали, потому что жители — в том числе, Зеленограда — жаловались на то, что они мешают проезду.
Было много жалоб, что павильоны мешают проезду транспорта, рассказали Zelenograd.ru в администрации Андреевки. Их отправляли в Солнечногорский район, поскольку вопросы аренды земельных участков и демонтажа нестационарных объектов в Андреевке находятся в компетенции районных властей. «Видимо, они начали этим заниматься», отметили в администрации поселения.
Одновременно здесь ведутся дорожные работы — ремонтируют участок Андреевка — Пятницкое шоссе. Работы обещают закончить к 30 сентября.
Торговыми палатками и гаражами занята и практически вся территория вдоль улицы Андреевка напротив 14, 15 и 16 микрорайонов. Есть здесь и ресторан. Эти здания находятся под высоковольтными линиями электропередач. По санитарным нормам, такие постройки не могут располагаться под ЛЭП. Суды, инициированные «Федеральной сетевой компанией», в которых участвуют представители солнечногорской администрации и зеленоградской префектуры, пока не привели к практическим действиям.
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