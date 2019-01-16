Собственники торгового центра «Мирус», первое здание которого начали сносить в среду утром, назвали происходящее беспределом и намерены судиться с администрацией Солнечногорского района, федеральной службой судебных приставов и энергетиками. Они утверждают, что снос незаконный, а уведомление о нём они получили только позавчера.
Небольшой ТЦ построили на улице Андреевке в 2013 году под высоковольтными линиями. В тот момент всё было законно, рассказал Zelenograd.ru один из собственников здания, — имелось разрешение районной администрации и прочих инстанций, а согласования с энергетиками, по его словам, не требовалось. Более того, порядок такого согласования появился в 2016 году после внесенных изменений в постановление правительства об охранных зонах ЛЭП.
Сносят по суду, но собственники не согласны с его решением и возмущены тем, что им не дали времени, чтобы их арендаторы вывезли своё имущество. Письмо о дате и времени сноса (9:00 16 января) пришло 14 января почтовым уведомлением. Арендаторов едва успели предупредить. Впрочем, и в утро сноса в здании были арендаторы, выносили и вывозили своё оборудование и вещи, в частности, холодильники из продуктового магазина. Им не оставили времени снять вывески.
Судебные приставы должны были заранее уведомить собственников о сносе, привезти бумагу, чтобы дать срок на освобождение здания. «Нас не оповестили», говорят владельцы. Уже после получения уведомления они написали заявление, что готовы в течение месяца сами разобрать ТЦ, но это не предотвратило снос. «Мы брали кредиты, вкладывали в здание, теперь их надо выплачивать, а еще выставят штраф за работу техники (речь о сносе) — как жить дальше?» — говорит другой собственник.
Собственники здания (их семеро) намерены сегодня же обратиться в полицию с заявлением о незаконном сносе здания и незаконных действиях судебных приставов. Также они намерены подать судебный иск к энергетикам.
В суд на собственников здания и администрацию Солнечногорского района подала компания компания «Единая электросетевые линии», обслуживающая ЛЭП. Их аргумент: здание находится под высоковольтной линией, работающей под напряжением 50 киловольт. Охранная зона у такой ЛЭП — 30 метров. Существующий закон об охранной зоне электросетевых объектов запрещает размещение на расстоянии менее 30-ти метров от таких ЛЭП рынков, торговых точек, гаражей и стоянок без письменного согласования энергетиков (с их разрешения можно). При этом в принципе строить под линией не запрещено, если обеспечить нормативные проходы и проезды к ЛЭП. Если будет авария, то из-за плотной застройки сетевики не смогут быстро — или вообще никак — проехать к ЛЭП.
Солнечногорский районный суд не удовлетворил иск сетевиков к собственникам здания, ссылаясь на то, что «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства не содержат безусловного запрета в осуществлении хозяйственной деятельности в пределах охранных зон». Апелляционная инстанция отменила решение районного суда, кассация жалобу ответчиков не удовлетворила.
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" ...мы разрушим до основанья, а затем..."- Интернационал. Российскую империю разрушили, СССР разрушили, что бы ещё разрушить? Или по по прежнему "...кипит наш разум возмущенный..." (Интернационал) эмоции сносят крышу, а заодно и крыши зданий?!