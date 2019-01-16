Собственники торгового центра «Мирус», первое здание которого начали сносить в среду утром, назвали происходящее беспределом и намерены судиться с администрацией Солнечногорского района, федеральной службой судебных приставов и энергетиками. Они утверждают, что снос незаконный, а уведомление о нём они получили только позавчера.

Небольшой ТЦ построили на улице Андреевке в 2013 году под высоковольтными линиями. В тот момент всё было законно, рассказал Zelenograd.ru один из собственников здания, — имелось разрешение районной администрации и прочих инстанций, а согласования с энергетиками, по его словам, не требовалось. Более того, порядок такого согласования появился в 2016 году после внесенных изменений в постановление правительства об охранных зонах ЛЭП.

Сносят по суду, но собственники не согласны с его решением и возмущены тем, что им не дали времени, чтобы их арендаторы вывезли своё имущество. Письмо о дате и времени сноса (9:00 16 января) пришло 14 января почтовым уведомлением. Арендаторов едва успели предупредить. Впрочем, и в утро сноса в здании были арендаторы, выносили и вывозили своё оборудование и вещи, в частности, холодильники из продуктового магазина. Им не оставили времени снять вывески.

Судебные приставы должны были заранее уведомить собственников о сносе, привезти бумагу, чтобы дать срок на освобождение здания. «Нас не оповестили», говорят владельцы. Уже после получения уведомления они написали заявление, что готовы в течение месяца сами разобрать ТЦ, но это не предотвратило снос. «Мы брали кредиты, вкладывали в здание, теперь их надо выплачивать, а еще выставят штраф за работу техники (речь о сносе) — как жить дальше?» — говорит другой собственник.

Собственники здания (их семеро) намерены сегодня же обратиться в полицию с заявлением о незаконном сносе здания и незаконных действиях судебных приставов. Также они намерены подать судебный иск к энергетикам.