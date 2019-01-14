Что будет с остальными постройками под ЛЭП?

Собственником охранной зоны под линиями является федеральная сетевая компания, если собственник дальше будет вести такую же политику в отношении остальных построек на улицах Андреевка и Михайловка напротив 14, 15 и 16 микрорайонов, то итог будет понятен, считает глава Андреевки.

Впрочем, выиграть суд и добиться сноса палаток и здания под высоковольтными линиями не так просто. Показательна история с рестораном «Очаг», о скором сносе которого говорили еще четыре года назад. В 2015 году ФСК ЕЭС добилась в суде признания этого здания самовольной постройкой, а следовательно, его сноса. Суд удовлетворил иск и обязал владельца ресторана снести его. Решение вступило в силу в 2016-м, владелец не сносил здание, в дело вступили судебные приставы. В ноябре 2016-го пристав-исполнитель «вышел на территорию» и установил, что ресторан демонтирован. И вынес постановление об окончании исполнительного производства. Тот факт, что здание находится на том же месте, не смутил ни пристава, ни судей, которые впоследствии разбирали дело о возбуждении нового исполнительного производства в отношении владельца ресторана. После решения суда о сносе земельный участок, на котором расположен ресторан, разделили на два, с другими кадастровыми номерами. И у самого здания сменился кадастровый номер. То есть, пристав проверял не факт наличия здания, а существование здания с конкретным кадастровым номером. А раз номера такого нет, то и здания нет.

Существующий закон об охранной зоне электросетевых объектов запрещает размещение на расстоянии менее 30-ти метров от таких ЛЭП рынков, торговых точек, гаражей и стоянок без письменного согласования энергетиков (с их разрешения можно). При этом строить под линией не запрещено, если обеспечить нормативные проходы и проезды к ЛЭП. Главный аргумент энергетиков: если будет авария, то из-за плотной застройки они не смогут быстро подъехать к ЛЭП.