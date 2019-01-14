3 комментария
Первый торговый центр под высоковольтной линией на улице Андреевка снесут в ближайшие дни. Остальным приготовиться 14.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Энергетики добились в суде признания самовольной постройкой и сноса торгового центра «Мирус», он же «Мираж». Здание находится на улице Андреевка напротив 15 микрорайона Зеленограда. Это первое здание под ЛЭП, попавшее под снос. Остальные тоже надеются демонтировать через суды.

Здание ТЦ, в котором находятся магазины и предприятия бытового обслуживания, планируется снести до 17 января, сообщил Zelenograd.ru глава Андреевки Иван Ульянченко. ТЦ состоит из нескольких построек, официально они считаются нестационарными торговыми объектами, проще говоря, палатками. Их отключат от электроэнергии, а затем снесут в присутствии сотрудников полиции и администрации Солнечногорского района, судебных приставов, представителей Федеральной сетевой компании «Единая электросетевые линии» (ПАО «ФСК ЕЭС»), которая управляет высоковольтной линией.

ТЦ «Мирус» полностью расположен в охранной зоне высоковольтных линий, у здания несколько собственников. Решению о сносе предшествовали суды, тянущиеся с 2016 года. Солнечногорский районный суд не удовлетворил иск сетевиков к собственникам здания, ссылаясь на то, что «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства не содержат безусловного запрета в осуществлении хозяйственной деятельности в пределах охранных зон». Апелляционная инстанция отменила решение районного суда, кассация жалобу ответчиков не удовлетворила. Собственники должны были сами снести свои постройки, образующие ТЦ, но не сделали этого, тогда судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Что будет с остальными постройками под ЛЭП?

Собственником охранной зоны под линиями является федеральная сетевая компания, если собственник дальше будет вести такую же политику в отношении остальных построек на улицах Андреевка и Михайловка напротив 14, 15 и 16 микрорайонов, то итог будет понятен, считает глава Андреевки.

Впрочем, выиграть суд и добиться сноса палаток и здания под высоковольтными линиями не так просто. Показательна история с рестораном «Очаг», о скором сносе которого говорили еще четыре года назад. В 2015 году ФСК ЕЭС добилась в суде признания этого здания самовольной постройкой, а следовательно, его сноса. Суд удовлетворил иск и обязал владельца ресторана снести его. Решение вступило в силу в 2016-м, владелец не сносил здание, в дело вступили судебные приставы. В ноябре 2016-го пристав-исполнитель «вышел на территорию» и установил, что ресторан демонтирован. И вынес постановление об окончании исполнительного производства. Тот факт, что здание находится на том же месте, не смутил ни пристава, ни судей, которые впоследствии разбирали дело о возбуждении нового исполнительного производства в отношении владельца ресторана. После решения суда о сносе земельный участок, на котором расположен ресторан, разделили на два, с другими кадастровыми номерами. И у самого здания сменился кадастровый номер. То есть, пристав проверял не факт наличия здания, а существование здания с конкретным кадастровым номером. А раз номера такого нет, то и здания нет.

Существующий закон об охранной зоне электросетевых объектов запрещает размещение на расстоянии менее 30-ти метров от таких ЛЭП рынков, торговых точек, гаражей и стоянок без письменного согласования энергетиков (с их разрешения можно). При этом строить под линией не запрещено, если обеспечить нормативные проходы и проезды к ЛЭП. Главный аргумент энергетиков: если будет авария, то из-за плотной застройки они не смогут быстро подъехать к ЛЭП.

Поддерживаете ли вы снос построек под ЛЭП?
Да, под проводами ничего быть не должно
Нет, пусть работают, там полезные магазины
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 418 человек
 Реклама
Обсуждение
Михаил Горюнов
Вчера, 15:44
Если уж начали читать законы, то ознакомьтесь с СНИП, где четко всё написано.

Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 - «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

2 м - для ВЛ ниже 1кВ
10 м - для ВЛ 1-20 кВ
15 м - для ВЛ 35 кВ
20 м - для ВЛ 110 кВ
25 м - для ВЛ 150-220 кВ
30 м - для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ
40 м - для ВЛ 750 кВ
55 м - для ВЛ 1150 кВ
100 м - для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
Источник: https://www.zemvopros.ru/page_3924.htm
Александр Эрлих
Вчера, 18:34
Если уж начали читать законы, то ознакомьтесь с СНИП, где четко всё написано.
И в чем проблема? У нас 500 кВ - то есть 30 метро.
Vladimir Bravov
Вчера, 20:45
Правильно! А то расплодились всякие спекулянты под ЛЭП.Проводу упасть негде. И рядом с дорогой нельзя,а то гадят возле дорог, и опят-же спекулирують. И в зонах отчуждения, и в лесопарковой зоне, и в зонах массового гулянья ...
- А где можно?
- Где где, в ... ,да вы сами знаете где.
А покупать надо в государственных магазинах.Хоть и товар не ахти ,зато без спекуляции. Да и скоро в очередях можно будет по общаться , за жизнь поговорить. Почти как в поликлиниках.

Дело не в ЛЭП. Эти вопросы можно решить,оставив маленькие магазинчики.
Но ,пока чиновник - это лицо нашей жопы, все будет ,как было.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В январе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама