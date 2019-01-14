Энергетики добились в суде признания самовольной постройкой и сноса торгового центра «Мирус», он же «Мираж». Здание находится на улице Андреевка напротив 15 микрорайона Зеленограда. Это первое здание под ЛЭП, попавшее под снос. Остальные тоже надеются демонтировать через суды.
Здание ТЦ, в котором находятся магазины и предприятия бытового обслуживания, планируется снести до 17 января, сообщил Zelenograd.ru глава Андреевки Иван Ульянченко. ТЦ состоит из нескольких построек, официально они считаются нестационарными торговыми объектами, проще говоря, палатками. Их отключат от электроэнергии, а затем снесут в присутствии сотрудников полиции и администрации Солнечногорского района, судебных приставов, представителей Федеральной сетевой компании «Единая электросетевые линии» (ПАО «ФСК ЕЭС»), которая управляет высоковольтной линией.
ТЦ «Мирус» полностью расположен в охранной зоне высоковольтных линий, у здания несколько собственников. Решению о сносе предшествовали суды, тянущиеся с 2016 года. Солнечногорский районный суд не удовлетворил иск сетевиков к собственникам здания, ссылаясь на то, что «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства не содержат безусловного запрета в осуществлении хозяйственной деятельности в пределах охранных зон». Апелляционная инстанция отменила решение районного суда, кассация жалобу ответчиков не удовлетворила. Собственники должны были сами снести свои постройки, образующие ТЦ, но не сделали этого, тогда судебные приставы возбудили исполнительное производство.
Собственником охранной зоны под линиями является федеральная сетевая компания, если собственник дальше будет вести такую же политику в отношении остальных построек на улицах Андреевка и Михайловка напротив 14, 15 и 16 микрорайонов, то итог будет понятен, считает глава Андреевки.
Впрочем, выиграть суд и добиться сноса палаток и здания под высоковольтными линиями не так просто. Показательна история с рестораном «Очаг», о скором сносе которого говорили еще четыре года назад. В 2015 году ФСК ЕЭС добилась в суде признания этого здания самовольной постройкой, а следовательно, его сноса. Суд удовлетворил иск и обязал владельца ресторана снести его. Решение вступило в силу в 2016-м, владелец не сносил здание, в дело вступили судебные приставы. В ноябре 2016-го пристав-исполнитель «вышел на территорию» и установил, что ресторан демонтирован. И вынес постановление об окончании исполнительного производства. Тот факт, что здание находится на том же месте, не смутил ни пристава, ни судей, которые впоследствии разбирали дело о возбуждении нового исполнительного производства в отношении владельца ресторана. После решения суда о сносе земельный участок, на котором расположен ресторан, разделили на два, с другими кадастровыми номерами. И у самого здания сменился кадастровый номер. То есть, пристав проверял не факт наличия здания, а существование здания с конкретным кадастровым номером. А раз номера такого нет, то и здания нет.
Существующий закон об охранной зоне электросетевых объектов запрещает размещение на расстоянии менее 30-ти метров от таких ЛЭП рынков, торговых точек, гаражей и стоянок без письменного согласования энергетиков (с их разрешения можно). При этом строить под линией не запрещено, если обеспечить нормативные проходы и проезды к ЛЭП. Главный аргумент энергетиков: если будет авария, то из-за плотной застройки они не смогут быстро подъехать к ЛЭП.
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Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 - «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).
Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.
Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
2 м - для ВЛ ниже 1кВ
10 м - для ВЛ 1-20 кВ
15 м - для ВЛ 35 кВ
20 м - для ВЛ 110 кВ
25 м - для ВЛ 150-220 кВ
30 м - для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ
40 м - для ВЛ 750 кВ
55 м - для ВЛ 1150 кВ
100 м - для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
Источник: https://www.zemvopros.ru/page_3924.htm
- А где можно?
- Где где, в ... ,да вы сами знаете где.
А покупать надо в государственных магазинах.Хоть и товар не ахти ,зато без спекуляции. Да и скоро в очередях можно будет по общаться , за жизнь поговорить. Почти как в поликлиниках.
Дело не в ЛЭП. Эти вопросы можно решить,оставив маленькие магазинчики.
Но ,пока чиновник - это лицо нашей жопы, все будет ,как было.