Похоже, самый влиятельный бизнес в Андреевке — простые торговые палатки, стоящие на проходном месте. Они сильнее энергетиков, МЧС и даже главы округа. Их сносят, а они возрождаются, вопреки всему. Много лет возле пересечения Зеленограда с Андреевкой, на Жилинской улице, стояли палатки, мешающие проходу. Часть этого «шанхая» снесли, кусок дороги освободился, въезд расширили, тротуар замостили плиткой и согласовали проект благоустройства. Но теперь там снова ставят палатки. Рассказываем, как такое может быть.
Официально палатки, которые ставят на Жилинской возле въезда в Андреевку, считаются нестационарными торговыми объектами. Нестационарные — это которые быстро собираются и разбираются, без фундамента. По утвержденному администрацией Солнечногорского городского округа документу, на этом месте будут два павильона с «продукцией общественного питания» со сроком работы — до 2026 года.
Такие павильоны надо провести через аукцион — победитель получает право поставить палатки и торговать в них. Торги прошли в августе, на проходное место на Жилинской претендовали две фирмы ООО «Успешный проект» и ООО «Антекс». В итоге солнечногорская администрация заключила договор с «Успешным проектом». У этой компании оказались те же учредители, генеральный директор и место регистрации, что и у ООО «Дилижан», чьи палатки стояли несколько лет на проходе. Их снесли после претензий энергетиков.
Еще в 2017 году суд установил, что у палаток «Дилижана» нет никаких разрешительных документов. И фирма никогда не пыталась получить разрешения на их строительство. И вряд ли у неё получилось.
Ведь земельные участки, на которых стояли семь палаток, расположены в охранной зоне ЛЭП. Это высоковольтная линия электропередачи мощностью 500 киловольт «Белый Раст-Западная», принадлежащая федеральной компании «ФСК ЕЭС». Кроме того, над участками с палатками проходят высоковольтные линии МОЭСКа. А торговые точки под ЛЭП размещать запрещено (пункт 9 постановления правительства РФ №160).
Суд признал палатки самовольными постройками, а «Дилижан» обязали снести их в двухмесячный срок. Апелляция и кассация оставили решение в силе.
Владельцы убрали часть палаток весной прошлого года, да и то не все — только возле перекрестка на въезде в Андреевку. Палатки между шлагбаумом и поворотом к «Ашану» почему-то остались, стоят и сейчас, и никто их не трогает, несмотря на решение суда. При этом по тем же причинам — охранная зона ЛЭП — местная администрация показательна снесла часть торгового центра «Мирус» по соседству.
История повторяется: в мае 2018 года торговые палатки на въезде в Андреевку уже разбирали. Но через месяц на их месте появились новые. В октябре того же года глава Солнечногорского района (ныне городского округа) Владимир Слепцов распорядился снести незаконно поставленные торговые палатки по всему району, в том числе и в Андреевке.
Получается, солнечногорская администрация решила узаконить торговлю в оживленном пешеходном месте, сделав палатки нестационарными торговыми объектами. Но это не сделает их более законными с точки зрения энергетиков — правила прямо запрещают размещать под такими ЛЭП любые торговые точки.
Когда часть палаток на проходе к «Ашану» разобрали, остался разбитый участок дороги с кусками бетона, ямами и грязью. Тогда предприниматель Владимир Ермаков предложил на свои деньги благоустроить эту территорию — сто метров вдоль Жилинской. Ермакову принадлежит помещение за разобранными палатками. Он хотел обновить фасад этого помещения, уложить плитку, посадить кусты, поставить скамейки. Солнечногорская администрация проект одобрила. На благоустройство выделялось три метра от фасада, никаких палаток не предполагалось.
Но до дела так и не дошло — солнечногорская администрация неожиданно отказала Ермакову в реализации проекта. Хотя он получил все необходимые согласования. Когда предприниматель узнал, что на этом месте снова собираются ставить торговые павильоны, он обратился в инстанции с вопросами об их законности. И получил ответы — как отписки, так и подтверждающие нарушения.
«Северные электрически сети» (филиал ПАО «Россети») приехали на место, провели проверку и сообщили, что факт нарушения закона в охранной зоне ЛЭП (земляные работы) установлен, организована «претензионного-исковая работа».
По жалобе также приехали сотрудники областного Главного управления МЧС и сообщили, что расстояние от строящихся палаток до строения на соседнем земельном участке — 1,4 метра. Это нарушает противопожарные нормы: минимальные расстояния между жилыми и общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями должны быть не менее 6 метров. Поскольку речь идет о вопросах градостроительства и землепользования, МЧС в эту ситуацию не вмешивается, но готово присутствовать в суде с разъяснениями действующего законодательства.
Теперь Владимир Ермаков ждет ответа от областной прокуратуры, куда обратился с заявлением о строительстве торговых павильонов в охранной зоне ЛЭП. Если это будет отписка, он намерен вместе с еще двумя местными предпринимателями (долевыми собственниками соседнего земельного участка) подать в суд. Ответчиком будет солнечногорская администрация. «Нарушено законодательство, считаю, что это произвол местной власти» — прокомментировал «Зеленоград.ру» свое решение предприниматель.