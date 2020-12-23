Что за новые палатки

Официально палатки, которые ставят на Жилинской возле въезда в Андреевку, считаются нестационарными торговыми объектами. Нестационарные — это которые быстро собираются и разбираются, без фундамента. По утвержденному администрацией Солнечногорского городского округа документу, на этом месте будут два павильона с «продукцией общественного питания» со сроком работы — до 2026 года.

Такие павильоны надо провести через аукцион — победитель получает право поставить палатки и торговать в них. Торги прошли в августе, на проходное место на Жилинской претендовали две фирмы ООО «Успешный проект» и ООО «Антекс». В итоге солнечногорская администрация заключила договор с «Успешным проектом». У этой компании оказались те же учредители, генеральный директор и место регистрации, что и у ООО «Дилижан», чьи палатки стояли несколько лет на проходе. Их снесли после претензий энергетиков.