Будет обновлен фасад здания, рядом с ним уложена плитка, высажены кусты, рассказал Zelenograd.ru предприниматель. На благоустройство выделяется три метра от фасада. Что касается назначения самого здания, менять его не планируется — будет, скорее всего, торговля. Благоустроить это место Ермаков планирует к маю 2020 года, к 75-летию годовщины Победы.



Торговое помещение тоже формально стоит под ЛЭП, как и другие вдоль улицы Андреевки и частично на Жилинской. Ермаков сказал, что у него есть все разрешения на работу в этом месте от энергетиков.



Солнечногорская администрация отмечает, что «проект вписывается в запланированное расширение проезжей части, которое разгрузит нагрузку на транспортную артерию». Однако сроки расширения въезда в Андреевку неизвестны и само расширение под вопросом. В «Мосавтодоре» Zelenograd.ru сообщили, что этот участок дороги не включен в программу реконструкции на 2019—2021 годы.



Рядом с этим местом и другие здания другого собственника. Он согласился убрать забор, чтобы расширить пространство для пешеходов и для будущего благоустройства. В июне возле этого забора поставили торговые палатки — администрация Московской области включила Жилинскую улицу в список мест для проведения ярмарок. Палатки постоянно тут не стоят, а «кочуют» по Андреевке, то есть переносятся с места на место, пояснили в администрации поселения.