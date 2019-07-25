Солнечногорская администрация анонсировала проект благоустройства «вблизи снесенного торгового центра» на улице Андреевка. На самом деле решено обновить место на пути в «Ашан» при въезде в поселок на Жилинской улице — там, где на проходе стояли палатки.
Несколько павильонов убрали с тротуара по пути в «Ашан» в апреле. Владельцы палаток сами разобрали их после решения суда — построены без разрешения на строительство энергетиков, но стояли в охранной зоне ЛЭП. До того по той же причине показательно снесли торговый центр «Мирус», выходивший фасадом на улицу Андреевку напротив 15-го микрорайона Зеленограда.
Предприниматель Владимир Ермаков предлагает на свои деньги благоустроить территорию «на месте снесенного в этом году незаконно построенного торгового центра по улице Жилинской, ранее прозванную „Шанхаем“», — сообщает администрация Солнечногорского района. Как выяснилось, это другое место, хоть и рядом. Ермакову принадлежит торговое помещение за разобранными палатками на улице Жилинской. После того как палатки убрали, остался разбитый участок дороги с кусками бетона, ямами и грязью.
Будет обновлен фасад здания, рядом с ним уложена плитка, высажены кусты, рассказал Zelenograd.ru предприниматель. На благоустройство выделяется три метра от фасада. Что касается назначения самого здания, менять его не планируется — будет, скорее всего, торговля. Благоустроить это место Ермаков планирует к маю 2020 года, к 75-летию годовщины Победы.
Торговое помещение тоже формально стоит под ЛЭП, как и другие вдоль улицы Андреевки и частично на Жилинской. Ермаков сказал, что у него есть все разрешения на работу в этом месте от энергетиков.
Солнечногорская администрация отмечает, что «проект вписывается в запланированное расширение проезжей части, которое разгрузит нагрузку на транспортную артерию». Однако сроки расширения въезда в Андреевку неизвестны и само расширение под вопросом. В «Мосавтодоре» Zelenograd.ru сообщили, что этот участок дороги не включен в программу реконструкции на 2019—2021 годы.
Рядом с этим местом и другие здания другого собственника. Он согласился убрать забор, чтобы расширить пространство для пешеходов и для будущего благоустройства. В июне возле этого забора поставили торговые палатки — администрация Московской области включила Жилинскую улицу в список мест для проведения ярмарок. Палатки постоянно тут не стоят, а «кочуют» по Андреевке, то есть переносятся с места на место, пояснили в администрации поселения.
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