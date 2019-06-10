Снос торгового «шанхая» под высоковольтными линиями начался в январе с торгового центра «Мирус» на улице Андреевка. Здание снесли показательно и после долгих судов энергетиков с собственниками ТЦ и солнечногорской администрацией. Следом, опять-таки по решению суда, следом — и быстро — должны были снести несколько палаток под ЛЭП вдоль дороги к «Ашану». Процесс затянулся, собственники палаток как-то договорились с администрацией района о продлении сроков.

В начале апреля павильоны убрали. Это ничего не изменило: остались куски забора, грязь, незаасфальтированные участки, а пешеходы по-прежнему ходят по узкому тротуару. Но хотя бы появилась перспектива: «Мосавтодор» со временем включит проезд Андреевка — Пятницкое шоссе в свой план расширения дорог, заодно и пешеходную зону отремонтирует (это автодорога областного подчинения, иначе по регламенту нельзя). Правда, это долгий процесс, сообщил Zelenograd.ru источник в администрации Андреевки, и пока никакой конкретики нет.

Видимо, чтобы клочок земли не пропадал, уже 18 апреля администрация Московской области включила Жилинскую улицу в список мест для проведения ярмарок. Это ярмарка выходного дня. В Подмосковье, как и в Москве, такие ярмарки проводят с пятницы по воскресенье, работают они с 9:00 до 19:00. Однако палатки открылись уже в четверг 6 июня.

«Это даже не смешно», выразил мнение по поводу появления торговли на месте снесенных палаток глава Андреевки Иван Ульянченко. В администрации Солнечногорского района (теперь — городского округа Солнечногорск) сообщили, что палатки могут стоять под ЛЭП, поскольку разбираются в течение нескольких минут. Если это потребуется для ремонтных работ на линии электропередач.