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Выезд из Андреевки в Зеленоград расширили до четырех полос 26.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Вечером 25 октября выезд из Андреевки в Зеленоград сделали четырехполосным, на дорогу нанесли соответствующую разметку. Изменения заметили водители, проезжающие в этом месте.

К расширению проезжей части дорожники приступили в начале октября, для этого нужно было перенести тросовое ограждение на улице Жилинской. В минтранса обещали, что после переразметки участка схема движения транспорта будет организована по двум полосам — «прямо», по одной полосе — «направо» и «налево». Пропускная способность выезда после проведённых работ увеличится на 15—20 процентов, указали в ведомстве.

Решение расширить проезжую часть приняли в конце сентября после встречи в администрации Солнечногорского района рабочей группы по дорожной ситуации в Андреевке. На 2021 год запланировано строительство тротуара по улице Троицкая, что «существенно повысит безопасность пешеходов». В перспективе — расширение Голубого, так как, по оценке чиновников, «транспортная доступность очень слабая» в плане выезда как на Пятницкое шоссе, так и в Зеленоград, поэтому вопрос надо решать «комплексно».

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Метки:
ремонт и строительство дорог, поселок андреевка
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