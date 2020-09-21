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Въезд в Андреевку со стороны Зеленограда расширили до двух полос 21.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Утром 21 сентября на улице Логвиненко и Андреевке установили новые знаки, которые сделают возможным заезд в Андреевку с двух полос.

Это уменьшит длину очереди на въезде и общую длину светофорной фазы, пояснил «Зеленоград.ру» технический директор компании «Спецдорпроект» Константин Антонович.

В начале сентября в Андреевке прошла встреча жителей с представителями администрации Солнечногорска. Тогда глава Солнечногорского района Владимир Слепцов дал указание расширить Жилинскую улицу на въезде в Андреевку из Зеленограда до двух полос.

«После общего совещания на перекрестке Владимир Слепцов дал приказ [расширить въезд], и второй ряд на въезд в Андреевку сделали за день, хотя до этого годами ничего не происходило», — приятно удивлен Антонович.

В начале 2019 года расширить дорогу на въезде из Зеленограда просил глава (теперь уже бывший) Андреевки Иван Ульянченко. Сделать это мешали палатки со стороны «Ашана». После их снесения участок Жилинской улицы можно будет расширить, что оптимизирует и активизирует автомобильное движение, не будет помех и для пешеходов, настаивал Ульянченко. Палатки разобрали и снесли, но в июне 2019 года поставили новые.

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Метки:
поселок андреевка, улица андреевка, улица жилинская
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Обсуждение
Дмитрий Авсянкин
3 часа назад
Тут все просто. С главой территориального поселения никто не считается. А с главой района, да еще из известной и единоправящей партии, конеееечно считаются все. Вот и весь фокус.
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