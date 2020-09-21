В начале сентября в Андреевке прошла встреча жителей с представителями администрации Солнечногорска. Тогда глава Солнечногорского района Владимир Слепцов дал указание расширить Жилинскую улицу на въезде в Андреевку из Зеленограда до двух полос.

«После общего совещания на перекрестке Владимир Слепцов дал приказ [расширить въезд], и второй ряд на въезд в Андреевку сделали за день, хотя до этого годами ничего не происходило», — приятно удивлен Антонович.

В начале 2019 года расширить дорогу на въезде из Зеленограда просил глава (теперь уже бывший) Андреевки Иван Ульянченко. Сделать это мешали палатки со стороны «Ашана». После их снесения участок Жилинской улицы можно будет расширить, что оптимизирует и активизирует автомобильное движение, не будет помех и для пешеходов, настаивал Ульянченко. Палатки разобрали и снесли, но в июне 2019 года поставили новые.