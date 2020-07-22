В Андреевке узаконили одностороннее движение на Троицкой улице. Теперь по ней не объедешь пробку на въезде в Зеленоград 22.07.2020 ZELENOGRAD.RU

По Троицкой улице между частными домами ехали в основном из Голубого и со Староандреевской улицы, чтобы избежать пробок на перекрестке между Зеленоградом и Андреевкой у «Ашана». Шесть лет назад администрация сделала на Троицкой сквозной проезд. А теперь, официально введя одностороннее движение в сторону Жилинской — от Алабушево в Андреевку, встала на сторону владельцев частных домов, протестующих против интенсивного движения на дороге.

С 2014 года они неоднократно пытались перекрыть проезд: ставили шлагбаум, бетонные блоки, столбики, «лежачих полицейских», перекапывали дорогу. А прошлой осенью разложили шурупы — несколько машин прокололи шины. Дорогой активно пользуются жители соседних многоквартирных домов активно пользуются дорогой — объезжают заторы.

Постановление главы Солнечногорского городского округа о введении одностороннего движения на Троицкой улице вышло 29 июня. А соответствующие знаки появились там раньше. 24 июня активные жители собрались на месте и позвали ГИБДД и местную администрацию. Автоинспекция не появилась, а новый глава Андреевки (руководитель территориального управления) Валентин Железняк приехал. И публично пообещал решить вопрос — делать одностороннее движение на Троицкой улице или нет, — с учетом мнения большинства жителей. А через четыре дня уже вышло постановление.

Между тем, жители многоквартирных домов отправили обращение губернатору Московской области через электронную приемную. Его подписали около 200 человек. «Мы не против одностороннего движения, но пусть это будет выезд — сказала „Зеленоград.ру“ жительница дома на Староандреевской улице. — Запрещено движение от Андреевки в сторону Алабушево, но если уж запрещать, надо было сделать наоборот. Утром мы все выползали из дворов — а это три дома на 2000 квартир плюс частный сектор, — и рассредотачивались. Кому-то удобно на Троицкую, кто-то на Жилинскую поехал. А теперь мы все должны ехать в одну сторону — со Староандреевской на Жилинскую. Жилинская и Староандреевская и без этого стояли в пробках по утрам. А в сентябре ожидаем пробки и от Спасского храма». Но солнечногорские власти людей об этих нюансах не спросили, отметила жительница.

А сейчас кто-то уже вырыл на Троицкой улице «кирпич», знак исчез.

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Метки:
изменение движения транспорта, поселок андреевка, одностороннее движение
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