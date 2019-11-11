Сейчас причиненный вред налицо, но и статья другая — «порча имущества». Владельцы пострадавших машин могут написать заявления в полицию. На ближайших шиномонтажах подтверждают обилие клиентов с проколотыми колесами и одной историей.

Одна из владельцев участков на Жилинской улице в комментариях к записи о проколотых шинах пожаловалась, что она сама и некоторые соседи тоже прокололи колеса на своей улице и не знают кто за этим стоит. Поэтому она попросила не винить всех жителей улицы.

Ранее полиция доказала, что препятствия на улице ставили с помощью строительной техники, работающей на одном из участков. Ульянченко уверен, что местные знают, кто стоит за борьбой с трафиком, но не раскрывают его. «Когда мой друг мне звонит с утра и говорит, что не надо ехать по Троицкой, потому что там опять шурупы разбросали, это явно ненормально».