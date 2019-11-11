В пятницу в редакцию «Зеленоград.ру» обратился экс-глава Андреевки Иван Ульянченко и рассказал, что на Троицкой улице в Андреевке утром кто-то разложил шурупы — несколько машин прокололи шины. Оказывается, война за Троицкую улицу началась ещё в 2014 году, когда администрация открыла там сквозной проезд.
Сквозной проезд между частными домами соединяет улицы Алабушевскую и Жилинскую в Андреевке. Он позволяет объехать пробку, которая часто образуется на улице Михайловка в Зеленограде. Также этот путь популярен среди таксистов, которым навигатор показывает самую короткую дорогу. По словам Ульянченко, навигаторы стали показывать её не так давно, чем и вызвали новую волну недовольства у местных.
Дорогу открыли в 2014 году на муниципальные деньги. И сразу же на Жилинской улице появился шлагбаум и бетонный блок. Власти их демонтировали, а полиция отказалась заводить уголовное дело по статье за самоуправство, потому что никому не был причинен вред.
В 2015 году на дорогу насыпали строительный мусор и перекопали ее, было установлено 11 незаконных «лежачих полицейских», ставили столбики. Один раз недовольный местный житель перекрыл дорогу своей машиной.
Сейчас причиненный вред налицо, но и статья другая — «порча имущества». Владельцы пострадавших машин могут написать заявления в полицию. На ближайших шиномонтажах подтверждают обилие клиентов с проколотыми колесами и одной историей.
Одна из владельцев участков на Жилинской улице в комментариях к записи о проколотых шинах пожаловалась, что она сама и некоторые соседи тоже прокололи колеса на своей улице и не знают кто за этим стоит. Поэтому она попросила не винить всех жителей улицы.
Ранее полиция доказала, что препятствия на улице ставили с помощью строительной техники, работающей на одном из участков. Ульянченко уверен, что местные знают, кто стоит за борьбой с трафиком, но не раскрывают его. «Когда мой друг мне звонит с утра и говорит, что не надо ехать по Троицкой, потому что там опять шурупы разбросали, это явно ненормально».