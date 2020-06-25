Жители частных домов в Андреевке устроили одностороннее движение на своей улице. Власть обещает разобраться с проблемой — «как решит большинство» 25.06.2020 ZELENOGRAD.RU

История с отсутствием нормальных выездов из Андреевки получила продолжение. На улице Троицкой, по которой жители едут в основном со Строандреевской улицы и Голубого, чтобы объехать пробки у «Ашана», появились знаки одностороннего движения. Автовладельцы возмутились, но у «частников» тоже есть причина — они жили на тихой тупиковой улице, а теперь мимо их домов постоянно ездят машины.

Война за Троицкую улицу началась ещё в 2014 году, когда андреевская администрация открыла там сквозной проезд. Дорога между частными домами соединяет Алабушевскую и Жилинскую улицы и позволяет объехать пробки на выезде из Андреевки в Зеленоград возле «Ашана». «Частники» за эти годы неоднократно пытались перекрыть проезд: ставили шлагбаум, бетонные блоки, столбики, «лежачих полицейских», перекапывали дорогу. А прошлой осенью разложили шурупы — несколько машин прокололи шины.

Власти всё это убирали, но проблема никуда не делась. Частников можно понять — раньше они жили спокойно, а теперь возле их домов автодорога с интенсивным движением. Но жители соседних многоквартирных домов активно пользуются дорогой, и это понятно — объезжают заторы, так быстрее. Частники пытаются отвоевать немного пространства — ставят возле домов столбики с цепочками, бетонные блоки, устраивают клумбы.

Знаки одностороннего движения появились на Троицкой улице в сторону Жилинской (от Алабушево в Андреевку). Пока они зачехлены. Кто их поставил, и с кем они согласованы, неизвестно. Вероятно, частники договорились с бывшим руководителем территориального управления Андреевка, сказал в разговоре с «Зеленоград.ру» экс-глава Андреевки Иван Ульянченко. Новый руководитель был назначен на прошлой неделе.

24 июня активные жители собрались на месте и позвали ГИБДД и местную администрацию. Автоинспекция не появилась, а новый глава Андреевки (руководитель территориального управления) Валентин Железняк приехал. На встрече жители подняли в очередной раз вопрос о расширении въезда в Андреевку на Жилинской улице. Торговые палатки по обеим сторонам дороги стоят там много лет, дорогу не расширяют. В прошлом году «Мосавтодор» пообещал включить её в своё план реконструкции (это автодорога областного подчинения, иначе по регламенту нельзя), но никакой конкретики нет и сейчас. Также жители предложили построить 400 метров дороги, чтобы сделать выезд с тупиковой сейчас Староандреевской улицы на Георгиевское шоссе.

Железняк пообещал решить вопрос — делать одностороннее движение на Троицкой улице или нет — с учетом мнения большинства жителей. А также обсудить с инициативной группой перспективу въездов-выездов из Андреевки. На встрече собрали 56 подписей против одностороннего движения, сообщил Иван Ульянченко. Плюс, подписные листы будут разложены в соседних ЖК многоквартирных домов. Те, с большой вероятностью, будут тоже против. Но надо учесть и интересы жителей частных домов на Троицкой. Экс-глава Андреевки предлагает убрать сделанные ими столбики, цепочки и прочее, и устроить там пешеходную зону, оградив полусферами, а также сделать карманы для разъезда.

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Метки:
безопасность дорожного движения, поселок андреевка, ульянченко иван
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