Война за Троицкую улицу началась ещё в 2014 году, когда андреевская администрация открыла там сквозной проезд. Дорога между частными домами соединяет Алабушевскую и Жилинскую улицы и позволяет объехать пробки на выезде из Андреевки в Зеленоград возле «Ашана». «Частники» за эти годы неоднократно пытались перекрыть проезд: ставили шлагбаум, бетонные блоки, столбики, «лежачих полицейских», перекапывали дорогу. А прошлой осенью разложили шурупы — несколько машин прокололи шины.



Власти всё это убирали, но проблема никуда не делась. Частников можно понять — раньше они жили спокойно, а теперь возле их домов автодорога с интенсивным движением. Но жители соседних многоквартирных домов активно пользуются дорогой, и это понятно — объезжают заторы, так быстрее. Частники пытаются отвоевать немного пространства — ставят возле домов столбики с цепочками, бетонные блоки, устраивают клумбы.

Знаки одностороннего движения появились на Троицкой улице в сторону Жилинской (от Алабушево в Андреевку). Пока они зачехлены. Кто их поставил, и с кем они согласованы, неизвестно. Вероятно, частники договорились с бывшим руководителем территориального управления Андреевка, сказал в разговоре с «Зеленоград.ру» экс-глава Андреевки Иван Ульянченко. Новый руководитель был назначен на прошлой неделе.