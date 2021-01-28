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В Андреевке выключили светофор, из-за которого собирались пробки. Но его снова включат после модернизации 28.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Призванные упорядочить дорожное движение светофоры включили в конце декабря, из-за чего на выезде из Андреевки и Голубого пробки стали еще больше. Сейчас, после жалоб водителей, дорожные службы отключили светофор на пересечении Жилинской и Староандреевской улиц. Его включат и обещают синхронизировать с другими светофорами, чтобы пробок не было.

Несколько лет жители Андреевки просили упорядочить движение на Жилинской улице, в частности на въезде в поселок Голубое. В часы пик тут постоянные пробки, большой поток машин из Голубого. На пересечении Жилинской и Староандреевской тоже заторы и частые ДТП, в том числе с участием пешеходов. Ситуация обострилась, когда заселились многоэтажные дома на Староандреевской. В декабре четыре светофора наконец заработали, но стало хуже. Возможно, из-за того, что фазы на светофорах переключаются автоматически, через определенное время — машины и автобусы подолгу стоят перекрестке.

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Прошёл месяц, один из светофоров погас и стало легче. «Пробки исчезли сами» , — пишет бывший глава Андреевки Иван Ульянченко. Стало ли лучше пешеходам — спорный вопрос. Одни говорят, что без светофора дорогу перейти сложно — сплошной поток машин, не пропускают, — да и просто опасно. Другие — что с работающими светофорами переходить Жилинскую улицу к автобусной остановке по двум переходам долго. «На одном 160 секунд ждете свой зелёный, переходите, далее ещё один переход, но загораются они одновременно, и добежать до второго нереально за один зелёный. Приходится ждать следующий зелёный — ещё 160 секунд. 5,5 минут только на ожидание», пишет Елизавета Иванкова.

Жилинскую и Староандреевскую улицу обслуживает ГБУ «Мосавтодор». В пресс-службе учреждения «Зеленоград.ру» сообщили, что четыре светофора в Андреевке с момента подключения «осуществляется настройка оптимального режима работы, в соответствии с дорожной обстановкой». При этом учитывается интенсивность движения в утренние и вечерние часы, в рабочие и выходные дни. Что касается светофора на пересечении Жилинской и Староандреевской — его обещают в ближайшее время модернизировать для улучшения дорожной обстановки (что конкретно сделают, не уточнили). Сейчас «Мосавтодор» вместе с ГИБДД и представителями общественности синхронизирует три светофора в Андреевке. Кто представляет общественность, не уточняется.

Можно подумать, что модернизация — это введение адаптивной системы управления светофорами. Но нет — «введение адаптивного управления в настоящее время не запланировано», ответили в «Мосавтодоре». Не только на дороге Андреевка — Пятницкое шоссе (куда входит и Жилинская улица), а вообще на всей региональной дорожной сети Подмосковья.

Адаптивная система подразумевает, что фазы на светофоре переключаются не автоматом, а исходя из интенсивности транспортного потока. Сокращая тем самым время простоя машин на запрещающий сигнал. Для этого надо поставить детекторы движения, настроить несколько светофоров в Андреевке как единую сеть и связать их с въездным-выездным светофором на перекрестке Зеленоград — Андреевка. Заниматься этим должны специалисты, но принципиальное решение — улучшить дорожную ситуацию или оставить как есть — принимают власти.

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Метки:
безопасность дорожного движения, поселок андреевка, светофор
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Обсуждение
Людмила Володина
5 часов назад
Срочно нужно перенести остановку автобусов идущих со стороны Голубого (которая напротив Кекса рядом с железным забором!) и сделать ее правее Староандреевской ул напротив севтофора ЖК Уютный. Тогда всем будет удобнее в том числе людям приезжающим в МФЦ
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