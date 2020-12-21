Несколько лет жители Андреевки просили упорядочить движение на Жилинской улице, в частности на въезде в поселок Голубое. В часы пик тут постоянные пробки, большой поток машин из Голубого. На пересечении Жилинской и Староандреевской тоже заторы и частые ДТП, в том числе с участием пешеходов. Ситуация обострилась, когда заселились многоэтажные дома на Староандреевской.

В августе светофоры поставили, но из-за долгих согласований включили их только сейчас. «Целых четыре светофора на въезде в Голубое, пробка стала ещё больше!» — комментируют «Зеленоград.ру» ситуацию местные жители. Другие пишут, что въезжали из Зеленограда в поселок почти 40 минут. Фазы на светофорах переключаются автоматически, через определенное время — возможно, движение ухудшилось из-за этого, поскольку машины и автобусы подолгу стоят перекрестке. Поможет только адаптивная система, как в Зеленограде, считает бывший глава Андреевки Иван Ульянченко — он говорил это и до включения светофоров.

Адаптивная система подразумевает, что фазы на светофоре переключаются не автоматом, а исходя из интенсивности транспортного потока. Сокращая тем самым время простоя машин на запрещающий сигнал. Для этого надо поставить детекторы движения, настроить несколько светофоров в Андреевке как единую сеть и связать их с въездным-выездным светофором на перекрестке Зеленоград — Андреевка. Заниматься этим должны специалисты, но принципиальное решение — улучшить дорожную ситуацию или оставить как есть — принимают власти. В данном случае, солнечногорские.