Новые светофоры поставили в Андреевке на Жилинской улице. Но включат их не скоро 21.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Светофоры установили на Жилинской улице, чтобы упорядочить потоки транспорта. Местные жители просили об этом давно. Но включат светофоры не скоро.

Первый поставили на пересечении Жилинской и Староандреевской улиц. Местные жители просили об этом несколько лет. Здесь частые заторы и ДТП, в том числе с участием пешеходов. Ситуация обострилась, когда заселились многоэтажные дома на Староандреевской. Здесь же проезжают к Спасскому храму.

Второй светофор появился на пересечении Жилинской улицы и дороги в Голубое. В часы пик тут постоянные пробки, большой поток машин из Голубого и выехать на Жилинскую сложно. Но, в отличие от зеленоградских светофоров, андреевские не адаптированы друг к другу и не настроены под въездной-выездной светофор на перекрестке Зеленоград — Андреевка. Скорее всего, особого улучшения трафика с появлением светофоров не будет, прокомментировал «Зеленоград.ру» экс-глава Андреевки Иван Ульянченко.

В ГИБДД говорят, что на быстрое включение светофоров рассчитывать не стоит, слишком много согласований — конкретные сроки не называют. Но сам факт появления светофоров — это большое достижение, сказали в территориальном управлении Андреевка. В этих местах было множество аварий, в том числе со смертельным исходом.

Надо ли интегрировать светофоры в ближайшей к Зеленограду области в интеллектуальную систему ЦОДД?
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Метки:
безопасность дорожного движения, поселок андреевка, светофор, улица жилинская
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