Первый поставили на пересечении Жилинской и Староандреевской улиц. Местные жители просили об этом несколько лет. Здесь частые заторы и ДТП, в том числе с участием пешеходов. Ситуация обострилась, когда заселились многоэтажные дома на Староандреевской. Здесь же проезжают к Спасскому храму.



Второй светофор появился на пересечении Жилинской улицы и дороги в Голубое. В часы пик тут постоянные пробки, большой поток машин из Голубого и выехать на Жилинскую сложно. Но, в отличие от зеленоградских светофоров, андреевские не адаптированы друг к другу и не настроены под въездной-выездной светофор на перекрестке Зеленоград — Андреевка. Скорее всего, особого улучшения трафика с появлением светофоров не будет, прокомментировал «Зеленоград.ру» экс-глава Андреевки Иван Ульянченко.