Одностороннее движение предлагается ввести в проезде 647 — это дорога за торговыми палатками и гаражами, идущая параллельно улице Андреевка и вдоль местных домов. Мосавтодор и автоинспекция считают, что транспорт на этой улице может двигаться только в сторону Жилинской улицы. Жители Андреевки и Голубого могут поддержать (или наоборот) это предложение до 28 октября.

Это улица, на которой сложно разъехаться двум машинам. Расширить её не могут из-за наличия гаражей и инженерных коммуникаций. Если жители будут за одностороннее движение, то его введут в 2022 или 2023 году. Кроме того, по итогам выездного совещании решено сделать тротуар и автобусную остановку для учеников андреевской школы, сообщает местная администрация.