Одностороннее движение предлагается ввести в проезде 647 — это дорога за торговыми палатками и гаражами, идущая параллельно улице Андреевка и вдоль местных домов. Мосавтодор и автоинспекция считают, что транспорт на этой улице может двигаться только в сторону Жилинской улицы. Жители Андреевки и Голубого могут поддержать (или наоборот) это предложение до 28 октября.
Это улица, на которой сложно разъехаться двум машинам. Расширить её не могут из-за наличия гаражей и инженерных коммуникаций. Если жители будут за одностороннее движение, то его введут в 2022 или 2023 году. Кроме того, по итогам выездного совещании решено сделать тротуар и автобусную остановку для учеников андреевской школы, сообщает местная администрация.
Против одностороннего движения высказался депутат солнечногорского совета депутатов Александр Винокуров. Он считает, что проезд должен быть двусторонним с парковочными карманами на свободных участках напротив домов 13, 14 и 15. «Данный проект рассматривался еще в 2016 году и был составлен план его реализации, но в жизнь не воплотился в связи с образованием городского округа Солнечногорск, — комментирует он сообщение теруправления. — А сейчас мы пытаемся идти по пути наименьшего сопротивления с минимальными затратами. Парковочные карманы нужны для родителей, которые привозят детей в школу, так как машины возле школы поставить негде».
Чтобы проголосовать за или против, надо прийти в одно из четырех мест:
- Андреевка, 28, офис «УПК Ресурс»
- ЖК «Первый Андреевский» (возле «Ашана»), корпус 2, офис компании «Промтехнология»
- улица Староандреевская, дом 9 (территориальное управление)
- Голубое, улица Трехсвятская, 22, офис компании «Продвижение»