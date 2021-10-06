17-этажный четырехсекционный дом — первый из планировавшихся четырех домов ЖК «Андреевка» — строили с 2015 года. В 2018-м стройку остановили, но потом нашли инвестора и работы возобновились. Квартиры должны получить 516 дольщиков строительства .

Передать ключи от квартир собственникам застройщик ООО «Кранека» обещал в декабре 2017 года. Но стройка замерла. В конце 2018 года Главгосстронадзор провел внеплановую проверку и обнаружил нецелевое использование средств дольщиков. Долгострой включили в областной реестр проблемных объектов, квартиры в будущем ЖК продавать перестали. «С 2018-го кушаем обещания о сдаче жилья в энном квартале ближайших лет», описывает ситуацию один из купивших квартиру в ЖК «Андреевка». В 2019-м работы возобновились, но у застройщика были проблемы с прокладкой водопровода, а потом стройку останавливали из-за карантина.