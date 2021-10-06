Более пятисот дольщиков строительства ЖК в Андреевке получат квартиры, которые они ждали шесть лет 06.10.2021 ZELENOGRAD.RU

17-этажный четырехсекционный дом — первый из планировавшихся четырех домов ЖК «Андреевка» — строили с 2015 года. В 2018-м стройку остановили, но потом нашли инвестора и работы возобновились. Квартиры должны получить 516 дольщиков строительства .

Передать ключи от квартир собственникам застройщик ООО «Кранека» обещал в декабре 2017 года. Но стройка замерла. В конце 2018 года Главгосстронадзор провел внеплановую проверку и обнаружил нецелевое использование средств дольщиков. Долгострой включили в областной реестр проблемных объектов, квартиры в будущем ЖК продавать перестали. «С 2018-го кушаем обещания о сдаче жилья в энном квартале ближайших лет», описывает ситуацию один из купивших квартиру в ЖК «Андреевка». В 2019-м работы возобновились, но у застройщика были проблемы с прокладкой водопровода, а потом стройку останавливали из-за карантина.

Сейчас строительство корпуса №1 завершено, сообщает солнечногорская администрация. Застройщик в сентябре получил заключение о соответствии (ЗОС) объекта проектной документации. Следующий после ЗОС этап — получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Затем дольщикам выдают ключи от квартир. Планируется сделать это до конца года.

Новостройка находится между андреевским Домом культуры и частными домами, недалеко от пересечения Жилинской и Староандреевской улиц. В доме 592 квартиры. В презентации проекта на сайте ЖК по-прежнему обещают четыре 17-этажных дома класса «комфорт» с собственной торговой инфраструктурой, детским садом на 60 мест и гостевой автостоянкой. Застройщик отмечает, в числе прочего, плюсы расположения ЖК — хорошую экологию и близость Зеленограда. Будут ли строить оставшиеся по плану три дома, неизвестно.

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Метки:
жилищное строительство, поселок андреевка
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