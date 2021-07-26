Общая жилая площадь будущего комплекса, расположенного на 42 га, — 63 тысячи 295 кв.м. Как сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Солнечногорска, проект включает в себя:

строительство встроенно-пристроенного детского сада на 147 мест

инвестиции в строительство пристройки к существующему зданию школы

строительство кабинета врача общей практики

строительство паркинга

Будет ли построенный детсад частным или муниципальным, пока непонятно. Также нет информации об очередности застройки — обычно социальные объекты и паркинги вводят в эксплуатацию уже после заселения жилья.

Впервые о застройке стало известно из генплана Солнечногорского округа. В документах генплана есть данные о максимальной этажности домов — 17 этажей, о числе мест в пристройке к школе — 305, и о числе мест в паркинге — 1093.

При этом андреевская школа, к которой хотят делать пристройку находится в полутора километрах от планируемого ЖК, тогда как зеленоградская школа и детсад в 16-м микрорайоне примерно в два раза ближе.