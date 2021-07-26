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Новый жилой комплекс рядом с 16 и 17 микрорайонами назвали «Андреевка Life». Там будет детский сад и паркинг. Строить начнут в конце лета 26.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Участок земли напротив ресторана «Раздолье» и стройрынка (возле въезда в Зеленоград и Георгиевского шоссе) отдали под жилую застройку. Как выяснил «Зеленоград.ру», здесь появится жилой комплекс под названием «Андреевка-Life».

Общая жилая площадь будущего комплекса, расположенного на 42 га, — 63 тысячи 295 кв.м. Как сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Солнечногорска, проект включает в себя:

  • строительство встроенно-пристроенного детского сада на 147 мест
  • инвестиции в строительство пристройки к существующему зданию школы
  • строительство кабинета врача общей практики
  • строительство паркинга

Будет ли построенный детсад частным или муниципальным, пока непонятно. Также нет информации об очередности застройки — обычно социальные объекты и паркинги вводят в эксплуатацию уже после заселения жилья.

Впервые о застройке стало известно из генплана Солнечногорского округа. В документах генплана есть данные о максимальной этажности домов — 17 этажей, о числе мест в пристройке к школе — 305, и о числе мест в паркинге — 1093.

При этом андреевская школа, к которой хотят делать пристройку находится в полутора километрах от планируемого ЖК, тогда как зеленоградская школа и детсад в 16-м микрорайоне примерно в два раза ближе.

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Застройщик участка — ООО «Специализированный застройщик «КапиталИнвест». По данным системы «Контур.Фокус», сейчас 50% долей этого застройщика владеет зеленоградский предприниматель Дмитрий Артемьев. До 1 апреля 2021 года он контролировал и крупнейшего зеленоградского застройщика — компанию «Альтстрой».

По данным администрации Солнечногорска, начать строительно-монтажные работы планируется в середине третьего квартала 2021 года. Сейчас застройщик готовится к подписанию Договора о комплексном развитии территории.

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Однако фактически работы на участке идут с начала июня. Тогда рабочие откачали воду из пруда, который попадает в зону застройки. Воду перекачивали в другой водоем, который находится в 350 метрах от него. По словам местного жителя, из-за этого соседний пруд переполнился и «побежал» в лес.

Как следует из заключения чиновников, это не пруд, а копань: в Водном кодексе РФ пруды-копани не упоминаются вообще, поэтому водоохранной зоны у них нет. Однако в министерство экологии природопользования Московской области «Зеленоград.ру» сообщили, что проведут проверку, чтобы удостовериться в соблюдении природоохранного законодательства во время работ на участке.

Также в границах участка вырубили деревья вдоль Георгиевского проспекта. Порубочный билет администрация Солнечногорска выдавала на 1342 дерева и 4828 кустарников.

В середине июля читатель «Зеленоград.ру» заметил на участке экскаватор и возведенную хозпостройку.

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Метки:
жилищное строительство, поселок андреевка
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Обсуждение
A T
1 час назад
Забавно сочетаются русские топонимы с английскими словами: Андреевка Лайф, Чёрная грязь аутлет... Барвиха Лакшери Вилладж)) Да, такой лайф - ЖК, ЖК и снова ЖК.
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