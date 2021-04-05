Департамент образования установил правила сам себе

Чиновники департамента образования говорят, что очередь в детсады автоматизирована и повлиять на неё невозможно. О логике функционировании электронной очереди «Зеленоград.ру» поговорил с юристом и координатором общественного движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Кириллом Дружининым.

В Москве существует одна единая очередь, места в садики распределяются автоматически в таком приоритете:

дети 3-7 лет с пропиской

дети 0-3 года с пропиской

дети 3-7 лет с временной регистрацией

дети 0-3 лет с временной регистрацией

«Последние две группы при такой схеме обречены стоять в очереди до школы», — считает Дружинин.

Важно понимать: эта единая очередь существует отдельно для каждого года поступления. Сейчас идет 2020-2021 учебный год, и именно на эту дату существует актуальная очередь. Когда настанет 2021-2022 учебный год, номер в очереди всех детей, которые не получили места в этом году, обязательно увеличится. Причина в том, что впереди будут стоять дети того же возраста, которым в этом году не нужен был детский сад, но будет нужен в следующем, например, и которые встали в очередь раньше или были льготниками.

По словам Дружинина, Москва — единственный город в стране, где нет официального административного регламента для приема заявлений в садик, постановки в очередь и зачисления в образовательные учреждения. С 2013 года в столице действуют «Временные правила». «По своей форме они и нормативным-то актом не являются — скорее внутренним документом департамента образования. Мы пытались это оспорить, но ничего не получается, прокуратура молчит, правительство Москвы перенаправляет все претензии в департамент образования, где говорят, что все хорошо», — объяснил юрист.

В этих правилах департамент образования сам себе установил право и обязанность: если нет места в желаемом садике, специальный орган ведомства предложит семье другие варианты, которые расположены в том же районе либо в смежных. «Это неправильно и незаконно: согласно федеральному закону „Об образовании“, конкретные образовательные учреждения закреплены за конкретными территориями. В Москве такое деление тоже существует, и когда департамент предлагает образовательные учреждения, не закрепленные за местом проживания ребенка, он нарушает правило территориальной доступности», — сказал Дружинин.

В новых санитарных правилах Роспотребнадзора говорится, что образовательное учреждение должно находиться в пешей доступности для детей — 500-800 метров в городе. Но эти требования распространяются только на проектируемые детские сады. Уже построенные садики должны эксплуатироваться в соответствии с проектом, по которому они были утверждены. А последние 60 лет в строительных нормах и правилах, по которым садики строились, был обязательно указан радиус обслуживания населения дошкольными учреждениями. Он составлял 300 метров в городах, 500 метров в городах с малоэтажной застройкой и до 1 км в сельской местности. Таким образом, сейчас все построенные детсады рассчитаны на детей, которые проживают поблизости.

Из-за крючкотворства и реальной нехватки мест эти требования массово не выполняются. Вот, что делают родители, чтобы добиться места в саду рядом с домом.