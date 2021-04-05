Когда ребенка невозможно записать в детский сад возле дома, в ход идут любые способы — от обращения в суд до незаконной регистрации. Повсеместная нехватка мест в детских садах возле дома приводит к катастрофическим последствиям не только для конкретных семей, но и в целом для города и региона: сотни тысяч потерянных часов и сожженных литров бензина, переполненные автобусы и группы, пробки, нервы и взятки. Рассказываем, как возникает этот дисбаланс, что делают родители для получения заветного места в детсаду рядом с домом и что нужно сделать мэрии, чтобы исправить проблему (для начала признать, что она существует, и понять её масштаб).
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Вот один механизм возникновения проблемы: молодые зеленоградцы покупают квартиры в близлежащих новостройках в Московской области, но стараются оставить за собой московскую прописку. В итоге формально в этих новостройках как бы почти никто не живёт, а значит и нужды в социальной инфраструктуре как бы нет — муниципальные детсады не строятся в достаточном количестве. Из-за этого люди вынуждены устраивать и возить детей по месту прописки — в зеленоградские сады. Тоже самое происходит с новоселами, приехавшими из «большой» Москвы. Это не только неудобно для них самих и не только создаёт дополнительную транспортную нагрузку, но и отнимает места у местных зеленоградцев — тех, кто на самом деле живёт рядом с садом. В итоге уже они не получают место в саду у дома и вынуждены соглашаться на места в других микрорайонах, создавая ещё большую транспортную нагрузку и, в свою очередь, отнимая места у других местных.
Еще один механизм создания дефицита — новостройки заселяют до того, как начнут работать детские сады. Так обычно происходит и внутри Зеленограда и в ЖК вокруг него. Конечно, никому не хочется открывать почти пустой детсад, но в итоге первые новоселы вынуждены водить детей в другие микрорайоны — рядом с их домом мест обычно нет.
Этот дисбаланс копится много лет и становится всё более ощутимым. Люди после рождения ребенка записывают его в детсад у дома, а через три года оказывается, что мест там нет. Знает ли об этой проблеме мэр Собянин, неизвестно. Похоже, его убедили, что «потребность жителей столицы в местах в детсадах полностью удовлетворена». А в департаменте образования, возможно, даже не представляют, насколько эта проблема массовая.
Чиновники департамента образования говорят, что очередь в детсады автоматизирована и повлиять на неё невозможно. О логике функционировании электронной очереди «Зеленоград.ру» поговорил с юристом и координатором общественного движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Кириллом Дружининым.
В Москве существует одна единая очередь, места в садики распределяются автоматически в таком приоритете:
- дети 3-7 лет с пропиской
- дети 0-3 года с пропиской
- дети 3-7 лет с временной регистрацией
- дети 0-3 лет с временной регистрацией
«Последние две группы при такой схеме обречены стоять в очереди до школы», — считает Дружинин.
Важно понимать: эта единая очередь существует отдельно для каждого года поступления. Сейчас идет 2020-2021 учебный год, и именно на эту дату существует актуальная очередь. Когда настанет 2021-2022 учебный год, номер в очереди всех детей, которые не получили места в этом году, обязательно увеличится. Причина в том, что впереди будут стоять дети того же возраста, которым в этом году не нужен был детский сад, но будет нужен в следующем, например, и которые встали в очередь раньше или были льготниками.
По словам Дружинина, Москва — единственный город в стране, где нет официального административного регламента для приема заявлений в садик, постановки в очередь и зачисления в образовательные учреждения. С 2013 года в столице действуют «Временные правила». «По своей форме они и нормативным-то актом не являются — скорее внутренним документом департамента образования. Мы пытались это оспорить, но ничего не получается, прокуратура молчит, правительство Москвы перенаправляет все претензии в департамент образования, где говорят, что все хорошо», — объяснил юрист.
В этих правилах департамент образования сам себе установил право и обязанность: если нет места в желаемом садике, специальный орган ведомства предложит семье другие варианты, которые расположены в том же районе либо в смежных. «Это неправильно и незаконно: согласно федеральному закону „Об образовании“, конкретные образовательные учреждения закреплены за конкретными территориями. В Москве такое деление тоже существует, и когда департамент предлагает образовательные учреждения, не закрепленные за местом проживания ребенка, он нарушает правило территориальной доступности», — сказал Дружинин.
В новых санитарных правилах Роспотребнадзора говорится, что образовательное учреждение должно находиться в пешей доступности для детей — 500-800 метров в городе. Но эти требования распространяются только на проектируемые детские сады. Уже построенные садики должны эксплуатироваться в соответствии с проектом, по которому они были утверждены. А последние 60 лет в строительных нормах и правилах, по которым садики строились, был обязательно указан радиус обслуживания населения дошкольными учреждениями. Он составлял 300 метров в городах, 500 метров в городах с малоэтажной застройкой и до 1 км в сельской местности. Таким образом, сейчас все построенные детсады рассчитаны на детей, которые проживают поблизости.
Из-за крючкотворства и реальной нехватки мест эти требования массово не выполняются. Вот, что делают родители, чтобы добиться места в саду рядом с домом.
Жительница Зеленограда Виктория рассказала редакции, что записала сына в садик сразу после рождения. В группу кратковременного пребывания в детсаду он попал без проблем, а с переводом на полный день возникли трудности. Школы 1194 и 1739, на которые Виктория подавала заявки, объединили очереди, и с 73 места ее ребенка передвинули на 112-е.
«Казалось бы, садов много, набирают по 2-3 группы (30 человек), точно пройдем. Нет! Ребенок с рождения стоит в очереди на сад, прописка Москвы в том же районе, что и сад. Звонили в департамент образования, ходили лично к заведующим садов, звонили директору школы. Разводили руками и говорили, что ничем не могут помочь», — рассказала Виктория. Вместо 15 микрорайона ей предложили возить ребенка в 8 — и потом оттуда, если появятся другие места, перевестись.
Тогда Виктория начала звонить в департамент каждый день и спрашивать: «Ну что, место освободилось?». На третий день таких звонков ей дали место в садике возле дома. «Три года мест не было, а тут за три дня они его нашли», — констатировала она.
Ее история не единична. Но если очередь в садик электронная и автоматическая, совершенно неясно, как директор учреждения или департамент может влиять на нее. Как объяснил «Зеленоград.ру» Кирилл Дружинин, это история не про коррупцию и не про ручное управление — в таких случаях просто «начинается переуплотненность». «Департамент понимает, что с таким-то человеком лучше не связываться, иначе он пойдет жаловаться и можно будет „получить“ сверху, и просто предлагает место в группе, заполненной сверх норматива».
Также Дружинин предполагает, что для детей с пропиской есть резерв свободных мест. «Я знаю случаи, когда родители с временной регистрацией договорились с арендодателем о прописке, чтобы ребенок пошел в садик, и на следующий день место для него действительно неожиданно нашлось».
Еще одно место, где люди взламывают систему очереди в детсады для местных, — но уже нелегально — фиктивная регистрация. Несмотря на незаконность, этот рынок существует вполне открыто.
Вот типичный запрос: «Нужна временная регистрация для школы в Зеленограде от собственника — мама и двое детей. Постоянная прописка в Московской области, гражданство РФ». Есть спрос — есть и предложение: «Прописка в Москве для граждан РФ на любые сроки, регистрацию делают собственники квартир с вашим присутствием в МФЦ». Судя по приписке «приглашаем собственников жилья к сотрудничеству», это налаженный бизнес. Трудно представить, чтобы столь же открыто публиковали объявления каком-нибудь другом нелегальном бизнесе, например, о купле/продаже наркотиков.
Один из продавцов подобных услуг сказал «Зеленоград.ру», что ничего сложного в такой регистрации нет. Как собственник жилья, он предлагает жителям города зарегистрироваться в конкретном районе, нужном для зачисления в школу или садик. Регистрация производится через паспортный стол в полиции. Личное присутствие клиента при этом обязательно, от него требуется паспорт и свидетельство о рождении ребенка. «Кто нормально предоставляет такие услуги, они необязательно должны быть родственниками. Это могут быть и обычные люди, кто снимает у меня квартиру и проживает там», — уточнил он. Ценник на услуги этого продавца для россиян — от одной до 15 тысяч рублей, в зависимости от срока, наличия адресов и мест по ним.
Вообще, за фиктивную регистрацию по месту жительства предусмотрена ответственность по статье 322.2 уголовного кодекса. Но в новостях зеленоградской полиции сообщений о таких преступлениях не найдёшь — охота идёт только за иностранцами.
Мы изучили все дела в зеленоградских судах по статьям о фиктивной регистрации (322.2 и 322.3) за последний семь лет. Из 625 таких дел только в десяти (1,6%) фигурируют фиктивно прописанные россияне. То есть — около одного случая в год. Но очевидно, что самих случаев фиктивной регистрации гораздо больше. При этом покупатели этой услуги не несут ответственности. Наказывают владельцев квартир — штрафами в пределах 120 тысяч рублей, год лишения свободы после прописки двух россиян получил только один человек из-за непогашенной судимости по другому делу.
Сколько детей на самом деле получили место в детсаду благодаря фиктивной регистрации, неизвестно. Похоже, это даже не пытаются выяснить, хотя провести такую проверку кажется элементарным: запросить список детей из школы и все изменения регистраций этих детей, увидеть подозрительные случаи (въехал — подал заявление в школу — выехал) и разбираться дальше.
«Проблема не в тех, кто имеет липовую регистрацию, а в тех, кто сейчас не может обеспечить всех желающих местами в детсадах, — считает Дружинин. — В тех, кто выдает разрешение на строительство жилых домов и не обеспечивает наличие социальной инфраструктуры. Поэтому условия, которые сейчас созданы, подталкивают людей на совершение преступления и покупку фиктивной регистрации».
Судебная практика сейчас уже поменялась в сторону родителей, говорит Дружинин, но именно тех родителей, которым раньше вообще не предлагались никакие места — речь о детях с временной регистрацией.
Так, жительница Зеленограда София подала заявление в садик сразу после рождения ребенка. В нашем городе у них временная регистрация, постоянная — в Подмосковье. Из-за семейных обстоятельств оформить прописку в Зеленограде она не могла, поэтому с садиком возникли проблемы. Ее ребенка-инвалида не брали даже в садик в Андреевке, куда он относился по прописке. По словам Софии, там объективно не было мест, и она это понимала.
До трех лет ребенок был с бабушкой, потом, чтобы он находился в социуме, его отдали в частный садик за 25 тысяч рублей в месяц. «Туда он ходил год, а потом я устала от того, что государство никак не реализует наши права», — рассказала она «Зеленоград.ру». Она собрала все документы, написала претензию в солнечногорскую администрацию, по месту прописки, потом — досудебную претензию к департаменту образования Москвы, пообещав взыскать с них все расходы за частный садик и за услуги юриста.
Сразу после этого ей позвонили и сказали, что есть место в Андреевке. Она уже несла туда документы, когда ей пришло сообщение о предоставлении места в Зеленограде: не там, где София хотела, но тоже относительно близко, хотя туда и нужно было добираться с пересадкой.
Это произошло, когда заявление Софии уже рассматривалось в суде, но решение еще не вынесли. «Я написала отказ от иска, так как моя цель была достигнута — я хотела не наказать департамент, а получить место», — уточнила она. Перед этим София сходила в зеленоградский садик и подала туда документы, отказавшись от иска только после заключения договора.
«Можно было, конечно, содрать с них все деньги за частный садик, но нервная система не вечная, и заниматься этим не было времени», — добавила София.
Для начала необходимо понять масштаб проблемы: научиться регулярно отслеживать, где на самом деле живёт ребенок, который ходит в конкретный детсад или школу. В некоторых школах проводят ежегодное анкетирование, собирая данные о месте прописки и фактического проживания, но для каких целей, неизвестно. Собираются ли и обобщаются ли эти данные на уровне города, также неизвестно.
Возможно, необходимо отказаться от учета фактического места жительства только по данным регистрации, которая часто или не имеет отношения к месту жительства или легко и безболезненно подделываются. Надо дать и другие возможности показать, где живёт ребёнок, исходя из презумпции добросовестности родителей (договор аренды, копии счетов за коммунальные услуги и т. п.). Но предусмотрев при этом серьёзную ответственность за предоставление ложных сведений о месте жительства.
И, наконец, как это ни банально, просто строить новые детсады там, где их не хватает, и не давать строить жильё, которое будет увеличивать дефицит мест.
На типичное возмущение зеленоградца о том, что места в детсадах его микрорайона нелегально заняли жители областных ЖК, Кирилл Дружинин отвечал, что власти «прекрасно знали, что люди пойдут делать временные регистрации (по сути — нарушать УК РФ), чтобы обеспечить своим детям нормальное будущее». По его мнению, нужно спрашивать, что власти сделали, чтобы таких проблем не было. Например, власти Москвы и Подмосковья могли бы сесть за стол переговоров и определить, как дети из Подмосковья могут «реализовать свои права на доступное дошкольное образование в сложившихся обстоятельствах».
«Никто не ставит вопрос так, чтобы перераспределить приоритеты при предоставлении мест в садиках. Речь идет о том, что всем мест должно хватать, вне зависимости от их социального статуса, наличия/отсутствия прописки и так далее. Я категорически против дискриминации по любому признаку — все дети должны быть обеспечены местами в садиках к тому сроку, который указали их родители», — подчеркнул он.
В разговоре с «Зеленоград.ру» юрист объяснил подробнее, как можно решить проблему с садиками. Так, в Красногорском районе в частных садах существуют муниципальные группы, они созданы на основе договора между садиком и муниципалитетом. Во Всеволожском районе Ленинградской области власти договариваются с частниками, что если те обеспечат места для детей за 5 тысяч в месяц родительской платы, то чиновники компенсируют оставшуюся сумму.
«Цена в этом случае не имеет значения, потому что образование — одно из базовых благ по Конституции. Я не думаю, что Москва такая бедная, чтобы не договориться по этому поводу с частными детскими садами. В этом году потратят 417 млн рублей на разгон облаков для парада на Красной площади, и каждый год Москва тратит такие деньги, поэтому средства в бюджете есть. А последняя новость про выделение правительством Москвы 45 миллиардов рублей Крыму на строительство объектов инфраструктуры и вовсе вызывает недоумение: за эти деньги можно было бы решить проблемы с доступностью дошкольного образования для всех московских детей, даже с временной регистрацией», — уверен Дружинин.
Он предполагает, что департамент образования передает в правительство Москвы «искаженную информацию» о доступности дошкольного образования. Возможно, чиновники действительно не понимают, что проблема существует: департамент дважды не предоставил редакции информацию о том, сколько детей в садиках заняты местными жителями, сколько жителями других районов и сколько вообще детей пока что не получили свои места.
Первый сын рождённый в мае 1990-ого. В январе 1993 на прогулке зашли в сад рядом с домом. Написала заявление, мне дали направление на прохождение врачей и оформление карты в дет.сад. В мае пошёл в дет.сад.
Вторая дочка рождённая в июле 1999-ого. В апреле 2002 на прогулке зашли в садик. Написала заявление и дальше как и с первым: оформление мед карты в сад. Месяцев 10 походила и нам этот садик совсем не понравился.
После полдника забираю дочку из садика,идём с ней в другой садик и говорю, что хочу перевести дочку к ним. Без проблем. Пишу заявление. Идём в садик куда она ходит - пишем там заявление о переводе в другой. Мне выдают её карту. Относим эту карту в новый сад. На эти походы туда-суда ушло часа полтора. Садики через дорогу. Через 2 дня дочка пошла в новый садик. (в который она ходила с большим удовольствием)