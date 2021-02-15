Когда ты очень долго пытаешься решить проблему, которая не решается, рано или поздно ты начинаешь задумываться, что, возможно, дело не в тебе, а в чем-то другом. Я слежу за инстаграмом [губернатора Московской области] Воробьева, и часто под его постами люди просят школы, сады, но обычно им отвечают, что все это будет строиться, но где-то там, не у вас — потому что у вас не предусмотрено, или потому что у вас уже все есть, или вам не положено…

И я стала замечать, что проблема не только у нас, она по всей Московской области. Долго думала, как бы мне собрать данные обо всех районах, где есть такие проблемы. И так получилось, что Воробьев написал про школы в инстаграме, что построят в этом году 36 школ, и под постом отписалось больше 550 человек. Я просмотрела все комментарии, и у меня волосы дыбом: оказалось, такая проблема есть в каждом районе. На основе этих комментариев я составила список, который потом дополнялся с помощью знакомых.

Понятно, что это в основном проблема новых микрорайонов: застройщики предпочитают не строить социальную инфраструктуру, потому что она никогда не окупится. Поэтому за те годы, когда строилось жилье, но не строилась инфраструктура, проблема обострилась.

У нас сад строился на 115 детей, потом его увеличили до 250 детей, но сейчас очередь в него больше 300 детей, 100 из них уже достигли возраста 3-х лет, и родители вынуждены увольняться, сидеть дома с детьми, отдавать в частные сады. Школы в нашем районе нет, нас сначала отправляли в Брехово, куда ехать 12 километров и нет прямого транспорта, надо ехать на автобусе, электричке и снова автобусе, это 1,5 часа как минимум. Потом нас отправляли в Ржавки, куда тоже не доехать, ни один из школьников нашего ЖК не учится в солнечногорских школах, все в химкинских.