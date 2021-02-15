Жительница Солнечногорского округа Вера Ященко создала петицию в адрес правительства Московской области и президента РФ, чтобы обязать чиновников построить недостающие детсады и школы. В ее списке уже 85 микрорайонов, населенных пунктов жилых комплексов, страдающих от нехватки мест, девять из них — рядом с Зеленоградом. Это значит, что проблема касается и зеленоградцев — дети из области зачастую устраиваются в детсады и школы нашего города. Мы поговорили с Верой о том, почему она решила бороться за всю область, а не только свой микрорайон, как можно решить проблему и что это даст людям и чиновникам.
Обращение Веры Ященко за три дня собрало больше 770 подписей. Петиция адресована правительству Московской области, правительству РФ, Владимиру Путину и министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Вера обращает внимание: сейчас школы и сады старых районах во всех городских округах Подмосковья переполнены — сюда распределяют детей из микрорайонов, которые строили в 2010-х годах без социальной инфраструктуры. Из-за этого дети старше трех лет не могут получить места в садах, а школьникам приходится преодолевать много километров, чтобы добраться до существующих школ.
«Просьба срочно принять меры по строительству необходимой социальной инфраструктуры в Московской области» — говорится в обращении Веры. В списке проблемных точек есть несколько рядом с Зеленоградом:
- Голубое: нет школы, не хватает мест в саду
- Андреевка: нужен садик
- Юрлово: нужна школа
- Рузино, ЖК «Новый Зеленоград»: нужен муниципальный садик
- Брехово, микрорайон Митино Дальнее: нужны школа и садик
- Брехово, микрорайон Школьный: нужно расширение и ремонт школы
- Солнечногорский район, деревня Подолино, микрорайон «Wellton Park Новая Сходня»: нет школы, в саду не хватает мест
- Химки, микрорайон Подрезково: нужны школа и садик
- Химки, Сходня: нужно строительство садика
Оставить свой голос можно по этой ссылке. Также Вера отправила на модерацию аналогичную петицию на портал Российской общественной инициативы (РОИ): здесь, если обращение за год наберет 100 тысяч авторизованных через госуслуги голосов, петицию обязаны будут рассмотреть федеральные или региональные экспертные группы.
Для Change.org таких требований в законе нет, хотя и в случаев с РОИ, как писала «Медуза», многие даже набравшие необходимое число подписей петиции остаются без удовлетворения. С другой стороны, практика показывает, что петиции на Change.org, набравшие большое число подписей, привлекают внимание властей.
В разговоре с «Зеленоград.ру» Вера рассказала, как появилась эта петиция и почему она решила бороться за всю область, а не только свой микрорайон:
— Я когда-то пыталась подать петицию на РОИ, там очень большой список требований, которые будет сложно выполнить. Поэтому я решила запустить петицию на change. org [не дожидаясь прохождения модерации на РОИ], чтобы не терять время, оно очень дорого стоит в нашем случае, когда мы [жильцы ЖК в Сходне] с 2017 безуспешно пытаемся добиться постройки школы и садика.
Я раньше жила в Химках, потом мы купили квартиру в «Wellton Park Новая Сходня» в Солнечногорском районе. Он большой, но во всем районе огромные проблемы с социальной инфраструктурой.
Когда ты очень долго пытаешься решить проблему, которая не решается, рано или поздно ты начинаешь задумываться, что, возможно, дело не в тебе, а в чем-то другом. Я слежу за инстаграмом [губернатора Московской области] Воробьева, и часто под его постами люди просят школы, сады, но обычно им отвечают, что все это будет строиться, но где-то там, не у вас — потому что у вас не предусмотрено, или потому что у вас уже все есть, или вам не положено…
И я стала замечать, что проблема не только у нас, она по всей Московской области. Долго думала, как бы мне собрать данные обо всех районах, где есть такие проблемы. И так получилось, что Воробьев написал про школы в инстаграме, что построят в этом году 36 школ, и под постом отписалось больше 550 человек. Я просмотрела все комментарии, и у меня волосы дыбом: оказалось, такая проблема есть в каждом районе. На основе этих комментариев я составила список, который потом дополнялся с помощью знакомых.
Понятно, что это в основном проблема новых микрорайонов: застройщики предпочитают не строить социальную инфраструктуру, потому что она никогда не окупится. Поэтому за те годы, когда строилось жилье, но не строилась инфраструктура, проблема обострилась.
У нас сад строился на 115 детей, потом его увеличили до 250 детей, но сейчас очередь в него больше 300 детей, 100 из них уже достигли возраста 3-х лет, и родители вынуждены увольняться, сидеть дома с детьми, отдавать в частные сады. Школы в нашем районе нет, нас сначала отправляли в Брехово, куда ехать 12 километров и нет прямого транспорта, надо ехать на автобусе, электричке и снова автобусе, это 1,5 часа как минимум. Потом нас отправляли в Ржавки, куда тоже не доехать, ни один из школьников нашего ЖК не учится в солнечногорских школах, все в химкинских.
— Конкретно нам отказывают в строительстве, потому что вся земля вокруг нас была продана или сдана в аренду нашему застройщику. И получилось, что муниципальной земли просто нет, и строить негде. Если бы они ее забрали обратно, территории хватит на все. Непонятно, что здесь первично: возможно, они не хотят забирать землю, потому что у них нет денег что-то на ней после этого строить. С другой стороны, на личном приеме в минобразования мне говорили, что пока не будет земли, деньги не выделят. Получается замкнутый круг.
Еще одно прекрасное оправдание — третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево [участок якобы попадает в шумовую зону аэропорта], а в 2020 году появилась новая тема — ковид, потому что внезапно все деньги из образования перетекли в ковид.
Решение [проблемы с социальной инфраструктурой в целом] я вижу в выделении дополнительного финансирования областным или федеральным правительством, чтобы построить детсады и школы для тех районов, где их не строили с 2010 года. Сейчас мы с Голубым, Андреевкой и другими районами Солнечногорска пытаемся утащить конфетку из одного маленького стакана. Кто быстрее схватит, того и конфета. Но это не решит проблему глобально. Нужно, чтобы конфеток было больше, нужно увеличивать стакан до вазы. Только объединив усилия, мы сможем добиться школ и садов в наших районах. Иначе ещё много лет ситуация не поменяется.
В своем письме в Общественную палату Московской области Вера Ященко перечислила выгоды для региона, которые появятся в случае обеспечения жителей садиками и школами:
- Родители не будут увольняться после достижения ребенком 3-х лет с работы, это приведет к росту экономики
- Дети по утрам не будут тратить больше часа на дорогу до переполненных школ старых районов, улучшится их успеваемость
- Госпрограмма «Развитие образования» достигнет своих целей: будет ликвидирована вторая смена в школах и обеспечена 100-процентная доступность для для детей с трех лет
- Повышение рождаемости: когда люди уверены, что место в саду они получат и рядом с домом есть место в школе, то охотнее будут решаться на второго и третьего ребенка
В дальнейшем активисты планируют создать группу во «Вконтакте», чтобы объединить усилия жителей проблемных районов и действовать сообща.