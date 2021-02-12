Сроки строительства школы в Голубом передвинули в четвертый раз — как минимум на три года 12.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Строительство школы в Голубом на 1375 мест включено в госпрограмму Московской области на 2024-2025 годы. Сроки строительства сдвигают так долго, что многие дети, лишенные школы рядом с домом, закончат учиться к моменту её открытия.

О новых сроках сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко. По его словам, комитет уже выдал градостроительный план земельного участков для строительства школы.

Планы построить школу сдвигаются минимум с 2019 года. Тогда глава Солнечногорского городского округа Владимир Слепцов официально заявил: проектирование и строительство современной школы на 1100 мест начнется в 2020 году. Сдача объекта — в 2022-м, потом сроки строительства сдвинулись до конца 2023 года, а число мест выросло до 1300.

Но в августе 2020 Слепцов сказал, что ведется речь о школе на 1375 учеников, а строительство начнется в 2021 году.

А в конце 2020 года сроки вновь передвинули, в госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» указаны сроки 2022-2024 год, стоимость работ — 1,7 млрд рублей. Теперь, видимо, планы поменяли еще раз. «Зеленоград.ру» направит запрос в правительство Московской области, чтобы узнать причины этих изменений.

Вообще застройщик жилого комплекса «Зеленоградский» обещал построить среднюю школу ещё в 2017 году. Но вместо этого построил платную парковку, и переговоры жителей с районными властями и местной администрацией тогда ни к чему не привели. Землю под строительство ЖК продали, это была частная собственность. У района, по словам его администрации, не было средств выкупить участок для строительство школы или как-то воздействовать на застройщика. Школу себе выбили сами жители, выходя на митинги и посылая обращения повсюду, от района до президента РФ, обращались в Министерство строительства.

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Метки:
школа, голубое
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