Планы построить школу сдвигаются минимум с 2019 года. Тогда глава Солнечногорского городского округа Владимир Слепцов официально заявил: проектирование и строительство современной школы на 1100 мест начнется в 2020 году. Сдача объекта — в 2022-м, потом сроки строительства сдвинулись до конца 2023 года, а число мест выросло до 1300.

Но в августе 2020 Слепцов сказал, что ведется речь о школе на 1375 учеников, а строительство начнется в 2021 году.

А в конце 2020 года сроки вновь передвинули, в госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» указаны сроки 2022-2024 год, стоимость работ — 1,7 млрд рублей. Теперь, видимо, планы поменяли еще раз. «Зеленоград.ру» направит запрос в правительство Московской области, чтобы узнать причины этих изменений.

Вообще застройщик жилого комплекса «Зеленоградский» обещал построить среднюю школу ещё в 2017 году. Но вместо этого построил платную парковку, и переговоры жителей с районными властями и местной администрацией тогда ни к чему не привели. Землю под строительство ЖК продали, это была частная собственность. У района, по словам его администрации, не было средств выкупить участок для строительство школы или как-то воздействовать на застройщика. Школу себе выбили сами жители, выходя на митинги и посылая обращения повсюду, от района до президента РФ, обращались в Министерство строительства.