Когда построят школу (и откроют детский сад)

В ноябре 2019 года глава округа Солнечногорск Владимир Слепцов официально заявил — проектирование и строительство современной школы на 1100 мест в деревне Голубое начнется в 2020 году. Сдача объекта — в 2022-м. Количество мест уменьшилось, видимо, в процессе переговоров о финансировании проекта, ведь для строительства школы в Голубом привлечены деньги области по губернаторской программе. Заодно построят и пристройку к школе в Андреевке на 300 детей.

В декабре официально озвучили уже 1300 мест в будущей школе и новые сроки строительства — до 2023-го. А 11 февраля на совещании Слепцов объявил, что школа на 1370 мест проектируется в этом году, а строиться будет в 2021-м. По словам главы округа, деньги на это включены в государственную программу «Образование Подмосковья».

О том, что процесс движется, говорит и смена назначения вида разрешенного использования земельного участка, где должна быть школа — раньше был «для размещения автостоянки», теперь — «образование и просвещение».



С застройщиком ЖК «Зеленоградский» всё-таки договорились о передаче детского сада (он на территории ЖК) в муниципальную собственность, а обременение — строительство школы — с него сняли. Садик построен, но пока не введён в эксплуатацию и, соответственно, не передан в муниципальную собственность. Сроки его открытия сейчас неизвестны.

Один коммерческий детсад в ЖК «Зеленоградский» построили (до открытия обещали, что он будет муниципальный). Он стоит 25 тысяч в месяц для тех, кто не прописан в Голубом, и 15 тысяч — для прописанных, а 10 тысяч рублей возмещает область, выплачивая субсидию. 15 тысяч — тоже дорого, но всё равно садик востребован в отсутствии муниципального.

Всего этого могло не произойти, если бы не активность местных жителей. Они требовали обещанного строительства дорог, школы, детских садов, нормальной работы общественного транспорта, выходя на митинги, писали письма в инстанции — от района до президента РФ, обращались в Министерство строительства. Под обращениями собирали по несколько тысяч подписей. Работали в депутатами Мосгордумы, ездили в областное правительство.