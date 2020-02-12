Застройщик жилого комплекса «Зеленоградский» обещал построить среднюю школу ещё в 2017 году. Но вместо этого построил платную парковку, и местные власти ничего не могли сделать — землю продали инвестору. Рассказываем, как жители Голубого добились строительства школы — и не частной, а государственной, — и почему это стало возможным после образования городского округа.
Застройщики жилья в Голубом — ООО «Жилино», затем ООО «Сибпромстрой» — обещали построить в Голубом школу на 1500 детей. Поселок активно застраивался многоэтажками, своей школы в Голубом нет, многие возят детей в зеленоградские школы. Есть, конечно, старая андреевская школа, но она переполнена. По данным местных жителей, сейчас в Голубом живёт не менее 30 тысяч человек.
В проекте планировки территории ЖК «Зеленоградский» школа значится и сейчас. В итоге на её месте открыли парковку. Переговоры жителей с районными властями и местной администрацией тогда ни к чему не привели. Землю под строительство ЖК продали, это была частная собственность. У района, по словам его администрации, не было средств выкупить участок для строительство школы или как-то воздействовать на застройщика. У городского поселения Андреевки — тем более.
В 2016 году началась административная реформа в Подмосковье — объединение муниципальных районов Московской области, которые состоят из поселений, в городские округа, — вызывавшая много споров и протестов на местах, в том числе, в Андреевке. Цель реформы, среди прочего, состояла в том, чтобы привлечь в районы и отдельные поселки деньги из областного бюджета. Когда проходили публичные слушания по объединению в городской округ в поселениях Солнечногорского района, противники реформы говорили, что с централизацией власти и денег центр (администрация городского округа) не будет знать нужды местных жителей, а оттуда на места не будут доходить деньги. Сторонники утверждали, что, наоборот, единый бюджет даст возможность направить деньги на социальную инфраструктуру поселений — строительство школ, детских садов, больниц, дорог. Поселения не могли войти в государственные программы строительства социальных объектов, а городской округ — сможет.
В конечном счете так и произошло со школой в Голубом, но процесс был долгим. Сначала шли переговоры новой администрации Солнечногорского городского округа с застройщиком ЖК «Зеленоградский». Застройщик начал строить в Голубом два детских сада, и они должны были стать частными — 20-30 тысяч в месяц. В 2018 году обсуждалась сделка: инвестор ЖК передаёт детсады в муниципальную собственность, а за это власти снимают с него обязательство построить школу, то есть, строят её сами. Тогда не договорились, но переговоры продолжили. В конце 2018-го Солнечногорский район перестал существовать — вместо него появился городской округ. И после этого стали формировать бюджет и включать строительство социальных объектов в областные программы.
В ноябре 2019 года глава округа Солнечногорск Владимир Слепцов официально заявил — проектирование и строительство современной школы на 1100 мест в деревне Голубое начнется в 2020 году. Сдача объекта — в 2022-м. Количество мест уменьшилось, видимо, в процессе переговоров о финансировании проекта, ведь для строительства школы в Голубом привлечены деньги области по губернаторской программе. Заодно построят и пристройку к школе в Андреевке на 300 детей.
В декабре официально озвучили уже 1300 мест в будущей школе и новые сроки строительства — до 2023-го. А 11 февраля на совещании Слепцов объявил, что школа на 1370 мест проектируется в этом году, а строиться будет в 2021-м. По словам главы округа, деньги на это включены в государственную программу «Образование Подмосковья».
О том, что процесс движется, говорит и смена назначения вида разрешенного использования земельного участка, где должна быть школа — раньше был «для размещения автостоянки», теперь — «образование и просвещение».
С застройщиком ЖК «Зеленоградский» всё-таки договорились о передаче детского сада (он на территории ЖК) в муниципальную собственность, а обременение — строительство школы — с него сняли. Садик построен, но пока не введён в эксплуатацию и, соответственно, не передан в муниципальную собственность. Сроки его открытия сейчас неизвестны.
Один коммерческий детсад в ЖК «Зеленоградский» построили (до открытия обещали, что он будет муниципальный). Он стоит 25 тысяч в месяц для тех, кто не прописан в Голубом, и 15 тысяч — для прописанных, а 10 тысяч рублей возмещает область, выплачивая субсидию. 15 тысяч — тоже дорого, но всё равно садик востребован в отсутствии муниципального.
Всего этого могло не произойти, если бы не активность местных жителей. Они требовали обещанного строительства дорог, школы, детских садов, нормальной работы общественного транспорта, выходя на митинги, писали письма в инстанции — от района до президента РФ, обращались в Министерство строительства. Под обращениями собирали по несколько тысяч подписей. Работали в депутатами Мосгордумы, ездили в областное правительство.
Деревня Голубое сейчас — это частные жилые дома и многоэтажки различных жилых комплексов. Застройщики активно эксплуатировали — и продолжают - тему близости Голубого к Зеленограду. «Время в пути до ближайшей железнодорожной станций Крюково составит не более семи минут, как и до центра Зеленограда», рекламирует свой жилой комплекс ООО «Жилино». При этом три выезда из поселка облегчили жизнь автомобилистам, но пробки на въезде-выезде между Зеленоградом и Андреевкой никуда не делись. По-прежнему многие жители Голубого жалуются на плохую работу областных автобусов, идущих в Зеленоград.