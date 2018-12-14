13 декабря депутаты Московской областной думы одобрили закон, объединяющий все поселения Солнечногорского муниципального района в один городской округ. Рассказываем, что это значит.
В законе о местном самоуправлении есть понятия «муниципального района» и «городского округа». Это, по сути, прежние районы и города, только городской округ может включать в себя один крупный город плюс присоединенные более мелкие поселения. В нашем случае это Солнечногорск плюс 11 поселений. При этом городской округ и муниципальный район могут быть одинаковыми по площади, количеству жителей и прочим параметрам.
Главное их отличие: населенные пункты, включенные в округ, не имеют местного самоуправления — власть в лице администрации и совета депутатов концентрируется в городе. А в муниципальном районе есть свои поселенческие советы депутатов и своя администрация, решающие местные вопросы — не все, но многие.
Теперь все местные вопросы, которые раньше решались на уровне поселений (Андреевка, Менделеево, Ржавки и т. д.), будут решаться в городе, то есть в Солнечногорске. Раньше в каждом поселении была своя администрация и свой совет депутатов. Теперь их полномочия централизованы.
В этом и есть основная цель реформы — централизация полномочий, а значит и бюджетов, в одном месте. Авторы реформы говорят, что за счет сокращения властей на местах администрация района сэкономит бюджетные деньги. Сейчас 300 чиновников — это число уменьшится в полтора раза, сказал нынешний глава района Владимир Слепцов. При этом на местах все равно создадут какие-то территориальные управления, на работу которых, видимо, потребуются средства. Поэтому главное — централизация власти и финансов в одних руках.
Нет. По новому закону, после его вступлению в силу (через 10 дней после официального опубликования) устанавливается переходный период до выборов депутатов и главы Солнечногорского городской округа, которые состоятся в апреле.
Пока не идет речь о смене исторических называний или границ существующих поселений. Будут ли они называться поселениями или станут микрорайонами — как, например, Фирсановка или Сходня стали из поселков микрорайонами, когда вошли в состав городского округа Химки, — пока неизвестно. Границы Солнечногорского района в результате реформы тоже не меняются.
Официально — городской округ Солнечногорск. Вряд ли это название быстро приживется, поскольку обычные «город» и «район» привычнее. Например, в обычной речи редко говорят «городской округ Химки» — его называют просто Химками.
Мы не знаем. Когда в поселениях обсуждали реформу, многие жители и некоторые депутаты были против. Аргументы противников объединения — центр (городской округ) не будет знать нужды местных жителей, а оттуда на места не будут доходить деньги.
Сторонники реформы говорили, что бюджет конкретного поселения будет формироваться местным управлением, а затем утверждаться на уровне округа. Единый бюджет даст возможность направить деньги на социальную инфраструктуру поселений — строительство школ, детских садов, больниц, дорог. Самостоятельные поселения не могли войти в государственные программы строительства новых объектов, а городской округ может. Сокращение же расходов на содержание аппарата совета депутатов и администраций поселений даст хоть и небольшой, но дополнительный доход, который тоже можно направить на решение проблем поселений.
Как будет на практике, неизвестно — зависит от центрального руководства Солнечногорска.
После завершения всех формальностей (на это уйдет около четырех месяцев) не будет местных депутатов, глав поселений и глав администраций. Вместо этого будет один орган управления — администрация и совет депутатов городского округа Солнечногорск. По словам главы района, в поселениях будут некие территориальные управления. Какие у них будут полномочия, сейчас неизвестно.
Выборы нового руководства пройдут в апреле. Со дня вступления в должность нового главы округа прекращаются полномочия глав поселений, со дня формирования совета депутатов — полномочия советов депутатов поселений, со дня формирования новой администрации — полномочия администраций поселений.
Новый совет депутатов будет избираться так: 10 депутатов по партийным спискам, а 15 депутатов — по одномандатным избирательным округам, то есть от поселений.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В декабре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.