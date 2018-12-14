В чем разница между районом и округом?

В законе о местном самоуправлении есть понятия «муниципального района» и «городского округа». Это, по сути, прежние районы и города, только городской округ может включать в себя один крупный город плюс присоединенные более мелкие поселения. В нашем случае это Солнечногорск плюс 11 поселений. При этом городской округ и муниципальный район могут быть одинаковыми по площади, количеству жителей и прочим параметрам.

Главное их отличие: населенные пункты, включенные в округ, не имеют местного самоуправления — власть в лице администрации и совета депутатов концентрируется в городе. А в муниципальном районе есть свои поселенческие советы депутатов и своя администрация, решающие местные вопросы — не все, но многие.