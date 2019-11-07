В Тверецком проезде поселка Голубое убрали забор, закрывавший дорогу к Пятницкому шоссе. Двухполосная дорога проходит от дома 17А по Тверецкому проезду возле ЖК «Зеленоградский» мимо дачных участков с выездом на шоссе возле магазина «Пятерочка». По ней уже ездят и ходят.

Пешеходных переходов в новом проезде нет, дорожное покрытие не особо качественное. Застройщик ЖК обещает доделать нормальный выезд на Пятницкое позже, но когда именно, неизвестно. Возможно, только после строительства 6-й очереди ЖК «Зеленоградский» — это примерно 2022—2023 годы.

Дорогу обещали открыть ещё в мае, но потом решили «привязать» к открытию магазина «Да!». Он открылся 7 ноября. Хотя местные жители говорили, что проезд заасфальтировали ещё летом. Одни рады, что появился ещё один выезд из поселка, другие отмечают, что этот узкий проезд так и не заасфальтировали до конца.

«Участок дороги, который проходит вдоль садового товарищества, был весь разбит, пока садоводы за свои деньги не засыпали ямы. А теперь там будет ездить грузовой автотранспорт, обеспечивающий магазин и стройку храма, и от дороги вообще ничего не останется, — пишет Нина Романова. — А власти отказываются от принятия каких-либо мер по вопросу приведения дороги хотя бы в более-менее приличное состояние».

Дорожные вопросы решаются на уровне области, пояснили «Зеленоград.ру» в территориальном управлении Андреевки, а застройщики своими планами с местной администрацией не делятся.

В конце прошлого года в Андреевке открыли второй выезд из поселка — транзитный проезд через новостройки жилого комплекса «Зеленоградский» на Жилинскую улицу. Он стал альтернативой единственному выезду, который проходит от пересечения улицы Родниковой и Тверецкого проезда до Жилинской. Дорогу открыли после долгих усилий, протестов жителей Голубого и переговоров с администрацией Солнечногорского района.