Дорога проходит мимо домов первой и третьей очереди ЖК «Зеленоградский». Жильцы этих домов возмущаются, в частности, в социальных сетях. «Вчера по вашему указанию была открыта дорога, которая даже не доделана за 7 домом, — написала в инстаграм главы района Владимира Слепцова жительница Голубого. — Весь поток машин ринулся ехать за 6 и 13 домом. Мы элементарно не можем пройти к мусорным контейнерам, ибо нет пешеходного перехода, поток за нашими домами не прекращается ни на минуту». Еще жалуются, что дорога не оборудована тротуаром и освещением, а по ней ходят дети к остановке в школу без родителей, много мам с колясками.

Другие же местные люди — как жители ЖК, так и старой Андреевки — благодарят Слепцова за второй выезд, пишут, что теперь «скорая помощь» и пожарные могут нормально проехать к домам и называют возмущение других эгоизмом. Они отмечают, что никакого нескончаемого потока машин в часы пик не наблюдают.

Впрочем, обе стороны конфликта сходятся в одном — если уж дорогу открыли, надо сделать нормальный тротуар, пешеходные переходы, фонари, поставить дорожные знаки и так далее. «Мы опасаемся, что недовольство некоторых снова приведет к появлению бетонных блоков на пути. Единственное, что может примирить жителей всех домов — доработка выезда», рассказала Zelenograd.ru жительница Голубого.

Инициативная группа жителей отправила главе Солнечногорского района благодарственное письмо с просьбой доделать дорогу, чтобы она была безопасной. А заодно напомнили о самом важном для Голубого вопросе — строительстве муниципальных детских садов и школы.

История со вторым выездом из новостроек на Жилинскую улицу тянется давно, и дорога действительно находится не совсем там, где должна была быть по плану застройки поселения. Эта дорога проходит проходит по земле, на которую наложен сервитут — право ограниченного пользования участком. Это значит, что собственник участка может строить там свои объекты, но предоставить возможность свободного проезда по проходящей по этой земле дороге обязан. Но владелец близлежащей автостоянки поставил там забор и охрану. Застройщик ЖК «Зеленоградский» судился с собственниками участка, по которым проходит дорога. Разбирательство закончилось мировым соглашением — владельцы устраняют препятствия на дороге, сервитут устанавливают в новых границах.



Третий потенциальный выезд из Голубого — на Пятницкое шоссе — проходит по трём участкам частных домовладений. Ранее шла речь о строительстве дороги после окончания всех шести очередей застройки Голубого. Учитывая, что пока реализованы три очереди — это долгая история. Но один из собственников участков готов освободить землю для строительства дороги уже в этом году, сообщили представители инициативной группы жителей поселка.