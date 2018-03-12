11 марта жители деревни Голубое выстроились в виде надписи SOS. Так они протестуют, в частности, против ситуации с дорогой к своему жилью. Голубое — это частные жилые дома и многоэтажки различных жилых комплексов. В их числе ЖК «Зеленоградские зори», «Мелодия Леса», «Первый Зеленоградский», «Зеленоградский» — застройщики активно эксплуатируют тему близости Андреевки к Зеленограду. До 2020 года в Голубом планируется построить 27 домов на 21 тысячу жителей. А въезд и выезд в поселок только один — узкая дорога с каждодневными пробками, а любое ДТП полностью парализует движение. Почему не строится нормальная дорога или альтернативный проезд, разбирался Zelenograd.ru.
Формально дорога от пересечения улицы Родниковой и Тверецкого проезда до пересечения с улицей Жилинской — это двухполосный проезд. Но фактически машины едут в обе стороны по одной полосе — в Тверецком проезде и так одна полоса движения, а на других участках дороги полосу занимают припаркованные автомобили. Дорожное движение никак не регулируется. «Скорая помощь» стоит в пробках, пробиваясь к домам, а иногда и предупреждает, зная ситуацию, что дорога займет больше часа, рассказала Zelenograd.ru жительница Голубого. Та же история с пожарными и полицией.
Решить проблему мог бы дополнительный выезд из Голубого на Пятницкое шоссе мимо 18 и 22 дома по улице Трехсвятская. В проектной документации застройщика — компании «Сибпромстрой» — были предусмотрены выезды в сторону Пятницкого шоссе, говорят жители.
Дорогу предполагалось построить на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности и сданном в долгосрочную аренду. Он расположен в центре жилой застройки ЖК «Зеленоградский», на этом месте собираются строить торговый комплекс с обещанием проложить подъездные дороги. Но когда это будет — и будет ли вообще, — неизвестно. Сейчас этот инвестиционный проект выставлен на продажу.
Есть другой вариант — построить проезд, который вел бы от дома 16/1 на главную улицу в районе у водонапорной башни. Не хватает буквально двадцати метров асфальта, чтобы соединить уже имеющиеся заасфальтированные участки и получить такой выезд. На этом участке тоже есть собственники, и, по информации застройщика ЖК, они не против организации проезда по своей территории. Более того, инициативные жители ЖК «Зеленоградский» готовы скинуться и достроить дорогу на свои деньги.
Но этот проектируемый проезд затрагивает часть земельного участка — буквально 65 квадратных метров, — находящийся в собственности Солнечногорского муниципального района. Это кусок участка площадью 4 тысячи кв. метров, предназначенный для строительства офисного центра.
От властей не требуется материальных затрат, только разрешение на строительство. Однако в администрации Андреевки ответили, что построить эту дорогу нельзя, поскольку участки вдоль Пятницкого шоссе, по которому она могла бы пройти, находятся в собственности и аренде у трех частных лиц. Сейчас на месте проектируемого проезда стоит забор и будка с охранником, ведется строительство торгового центра.
В администрации Андреевки считают, что решать проблему должны застройщики, взявшие на себя обязательства по строительству жилья и инфраструктуры. Организация выезда возле строящегося торгового центра будет полумерой — разгрузится Тверецкий проезд, но часть автовладельцев поедет из поселка по тому же единственному выезду. Этот проезд планируют открыть к маю. Надо кардинально решать вопрос с застройщиками, чтобы они открыли на своих участках выезды, и транспорт пошел на Жилинскую улицу, а в дальнейшем на Пятницкое шоссе, что и предлагали застройщики жилых комплексов отметил сотрудник администрации. Но договориться с ними пока не получается. Хотя сделать выезд на Жилинскую — это небольшие объемы дорожного строительства и, соответственно, затраты. Переговоры с застройщиками ведутся постоянно, говорят в местной администрации.
Осенью инициативная группа жителей ЖК «Зеленоградский» направила коллективное обращение в администрацию Солнечногорского района с просьбой расширить и реконструировать участки дорог на улице Родниковой и в Тверецком проезде, принять все возможные меры для строительства дополнительных въездов и выездов из деревни Голубое в сторону Пятницкого шоссе, включая выезды из ЖК «Зеленоградский», «Первый Зеленоградский» и «Мелодия Леса». А также проложить пешеходные дорожки на протяжении всего Тверецкого проезда, сделать несколько пешеходных переходов и помочь с автобусами. Ответа они так и не получили, зато сразу после обращения возле проектируемого проезда возле водонапорной башни началось строительство ТЦ.
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