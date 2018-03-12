Не хватает 20 метров асфальта

Есть другой вариант — построить проезд, который вел бы от дома 16/1 на главную улицу в районе у водонапорной башни. Не хватает буквально двадцати метров асфальта, чтобы соединить уже имеющиеся заасфальтированные участки и получить такой выезд. На этом участке тоже есть собственники, и, по информации застройщика ЖК, они не против организации проезда по своей территории. Более того, инициативные жители ЖК «Зеленоградский» готовы скинуться и достроить дорогу на свои деньги.

Но этот проектируемый проезд затрагивает часть земельного участка — буквально 65 квадратных метров, — находящийся в собственности Солнечногорского муниципального района. Это кусок участка площадью 4 тысячи кв. метров, предназначенный для строительства офисного центра.

От властей не требуется материальных затрат, только разрешение на строительство. Однако в администрации Андреевки ответили, что построить эту дорогу нельзя, поскольку участки вдоль Пятницкого шоссе, по которому она могла бы пройти, находятся в собственности и аренде у трех частных лиц. Сейчас на месте проектируемого проезда стоит забор и будка с охранником, ведется строительство торгового центра.