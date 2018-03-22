Выезд из ЖК «Зеленоградский по проекту планировки проходит по земле, на которую наложен сервитут — право ограниченного пользования участком. Это значит, что собственник участка может строить там свои объекты, но предоставить возможность свободного проезда по проходящей по этой земле дороге обязан. Но владелец близлежащей автостоянки поставил там забор и охрану. Судебный процесс уже запущен, но с учетом того, что ответчик может подать на апелляцию, суд может и затянуться на 2-3 месяца. Плюс, месяц понадобится на вступление решения в силу. Если же по решению суда собственники участка не снесут забор и не уберут будку, тогда в дело вступят судебные приставы, а это тоже время. Само строительство дороги можно провести за месяц, рассказал Zelenograd.ru представитель ООО «Жилино» Юрий Потепун. Он отметил, что застройщик сам готов помочь собственникам снести этот забор.

Фактически надо соединить два участка асфальта — потребуется около 60 дополнительных метров — и сделать тротуар. Это потребует и проектирования, и разрешения на земляные работы. Затраты на землеустроительную экспертизу администрация Андреевки готова взять на себя, как сообщают солнечногорские власти.

Накануне в администрации Солнечногорского района обсудили и третий выезд из Голубого, с выходом на Пятницкое шоссе. Она тоже проходит по трём участкам частников. На пути дороги река, а значит, надо строить мост. «Переложить транспортную сеть на муниципальный бюджет у вас (инвесторов) не получится, — сказал глава района Андрей Чураков. — Застройщикам Голубого надо найти совместно решение о вложении средств в этот проект и его реализацию». В этом случае нет оснований для судебных разбирательств с собственниками участков — «надо садиться за стол и договариваться», отметил замглавы района Олег Городничий.

Есть еще одна дорога, которая соединит первую очередь домов с третей. Очевидно, речь идет о застройке ЖК «Зеленоградский», подразумевающей строительство 30 жилых многоэтажек, детских садов, школ, трех торговых центров и двух спорткомплексах в Голубом, Жилино и Андреевке. Сейчас завершена первая очередь стройки, а третью планируется сдать в 2019 году.