Двухполосная дорога пройдет от Тверецкого проезда в районе дома 17 мимо дачных участков с выездом на Пятницкое шоссе возле остановки «Питомник Жилино». Сейчас готовят основание дороги, а к лету планируют запустить по ней транспорт.
Дорога идет по частной территории — по факту она и сейчас есть, если открыть забор, за которым идет стройка. Дорогу предстоит заасфальтировать, этим займется инвестор строительства ЖК «Зеленоградский».
В конце прошлого года в Андреевке открыли второй выезд из поселка — транзитный проезд через новостройки жилого комплекса «Зеленоградский» на Жилинскую улицу. Он стал альтернативой единственному выезду, который проходит от пересечения улицы Родниковой и Тверецкого проезда до Жилинской. Дорогу открыли после долгих усилий, протестов жителей Голубого и переговоров с администрацией Солнечногорского района.
Третий выезд от новостроек на Пятницкое шоссе призван разгрузить обе дороги, но жители уже опасаются, что в Голубом дорога упрётся в будущий торговый центр, а при выезде на Пятницкое шоссе — в пробки. На пути дороги — река Горетовка, её заложили в трубу.
Строительство ЖК «Зеленоградский» — это шесть очередей стройки, из которых реализовано три. Всего планируется построить 29 многоэтажных жилых домов.
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