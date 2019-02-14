В конце прошлого года в Андреевке открыли второй выезд из поселка — транзитный проезд через новостройки жилого комплекса «Зеленоградский» на Жилинскую улицу. Он стал альтернативой единственному выезду, который проходит от пересечения улицы Родниковой и Тверецкого проезда до Жилинской. Дорогу открыли после долгих усилий, протестов жителей Голубого и переговоров с администрацией Солнечногорского района.

Третий выезд от новостроек на Пятницкое шоссе призван разгрузить обе дороги, но жители уже опасаются, что в Голубом дорога упрётся в будущий торговый центр, а при выезде на Пятницкое шоссе — в пробки. На пути дороги — река Горетовка, её заложили в трубу.