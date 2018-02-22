Отдельно упоминается транспортная доступность торгового комплекса. «По периметру застройки запроектированы остановки общественного транспорта. Планируется реконструкция Пятницкого шоссе и строительство автодороги с трассы через Retail Park в ЖК «Зеленоградский» и Зеленоград. Дополнительно будет открыто сквозное движение от деревни Жилино до деревни Голубое через ЖК «Зеленоградский» и вдоль площадки Retail Park. Кто конкретно займется строительством дорог, не уточняется. Сейчас единственный въезд и выезд в Голубое — узкая дорога с постоянными пробками, а обещанных застройщиком жилья альтернативных выездов нет.