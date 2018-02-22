Торговый комплекс формата Retail Park площадью 7,3 тысячи квадратных метров построят в центре жилого комплекса «Зеленоградский». В нем планируют открыть ресторан, кафе, супермаркет — возможно, «Перекресток», магазины и центр госуслуг.
Сроки строительства — 2018-2020 год. Торговый комплекс как инвестиционный проект выставлен на продажу, стоимость сделки — 150 миллионов рублей. Рядом нет форматных объектов коммерческой недвижимости, рекламируют проект риелторы. Сетевым арендатором, по предварительной договоренности, станет «Перекресток».
Отдельно упоминается транспортная доступность торгового комплекса. «По периметру застройки запроектированы остановки общественного транспорта. Планируется реконструкция Пятницкого шоссе и строительство автодороги с трассы через Retail Park в ЖК «Зеленоградский» и Зеленоград. Дополнительно будет открыто сквозное движение от деревни Жилино до деревни Голубое через ЖК «Зеленоградский» и вдоль площадки Retail Park. Кто конкретно займется строительством дорог, не уточняется. Сейчас единственный въезд и выезд в Голубое — узкая дорога с постоянными пробками, а обещанных застройщиком жилья альтернативных выездов нет.
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