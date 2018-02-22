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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
В Голубом собираются строить торговый комплекс с МФЦ и супермаркетом 22.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Торговый комплекс формата Retail Park площадью 7,3 тысячи квадратных метров построят в центре жилого комплекса «Зеленоградский». В нем планируют открыть ресторан, кафе, супермаркет — возможно, «Перекресток», магазины и центр госуслуг.

фото: retail.realtor.ru

Сроки строительства — 2018-2020 год. Торговый комплекс как инвестиционный проект выставлен на продажу, стоимость сделки — 150 миллионов рублей. Рядом нет форматных объектов коммерческой недвижимости, рекламируют проект риелторы. Сетевым арендатором, по предварительной договоренности, станет «Перекресток».

фото: retail.realtor.ru

Отдельно упоминается транспортная доступность торгового комплекса. «По периметру застройки запроектированы остановки общественного транспорта. Планируется реконструкция Пятницкого шоссе и строительство автодороги с трассы через Retail Park в ЖК «Зеленоградский» и Зеленоград. Дополнительно будет открыто сквозное движение от деревни Жилино до деревни Голубое через ЖК «Зеленоградский» и вдоль площадки Retail Park. Кто конкретно займется строительством дорог, не уточняется. Сейчас единственный въезд и выезд в Голубое — узкая дорога с постоянными пробками, а обещанных застройщиком жилья альтернативных выездов нет.

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