Магазин новой для Зеленограда продуктовой сети откроют в ноябре. С этим связано открытие нового выезда на Пятницкое шоссе 23.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Магазин продуктовой сети «Да!» откроют в Голубом 7 ноября. Магазинов этой сети в Зеленограде и Андреевке пока не было. Супермаркет будет работать с 8:00 до 22:00. Есть вакансии.

Торговый центр, где откроется супермаркет «Да!», построен в Тверецком проезде возле ЖК «Зеленоградский». Рядом на заборе появилось объявление о вакансиях: нужны специалисты и заместитель управляющего магазином. В ТЦ будут и другие арендаторы, но о них пока неизвестно.

Бренд «Да!» принадлежит компании «Фреш Маркет», которая входит в состав группы компаний «О'Кей», одного из крупных российский ритейлеров. Сеть работает с 2015 года и делает ставку на собственные торговые марки. Концепция магазина — «высокое качество по выгодной цене». В ассортименте, кроме продуктов питания, товары для дома и сада, товары для детей, недорогая электроника. В каждом магазине сети есть пекарня. Около 50 магазинов «Да!» работают в Московской области, еще несколько в Твери, Обнинске, Калуге, а в Москве их всего 15. В Солнечногорском районе открыты три магазина сети — в деревнях Голиково, Обухово и Благовещенке.

Возле будущего магазина находится забор, закрывающий дорогу к Пятницкому шоссе. Это ещё один выезд из Голубого, двухполосная дорога от Тверецкого проезда в районе дома 17 мимо дачных участков с выездом возле «Пятерочки». Дорога идет по частной территории, а забор поставил арендатор участка, сданного несколько лет назад администрацией Солнечногорского района. У участка, где строят ТЦ, другой арендатор — застройщик ЖК «Зеленоградский». Дорогу обещали открыть ещё в мае, но потом решили «привязать» к открытию магазина «Да!». Проезд заасфальтировали ещё летом, но забор никуда не делся. Откроют ли выезд 7 ноября, в администрации Андреевки не знают, но не исключают, что собственник может убрать забор накануне открытия магазина.

Этот узкий выезд — не та нормальная дорога к Пятницкому шоссе, что обещали новым жителям Голубого. Полноценную дорогу теперь обещают сделать только после строительства 6-й очереди ЖК «Зеленоградский» — это примерно 2022-2023 год.

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