Магазин продуктовой сети «Да!» откроют в Голубом 7 ноября. Магазинов этой сети в Зеленограде и Андреевке пока не было. Супермаркет будет работать с 8:00 до 22:00. Есть вакансии.

Торговый центр, где откроется супермаркет «Да!», построен в Тверецком проезде возле ЖК «Зеленоградский». Рядом на заборе появилось объявление о вакансиях: нужны специалисты и заместитель управляющего магазином. В ТЦ будут и другие арендаторы, но о них пока неизвестно.

Бренд «Да!» принадлежит компании «Фреш Маркет», которая входит в состав группы компаний «О'Кей», одного из крупных российский ритейлеров. Сеть работает с 2015 года и делает ставку на собственные торговые марки. Концепция магазина — «высокое качество по выгодной цене». В ассортименте, кроме продуктов питания, товары для дома и сада, товары для детей, недорогая электроника. В каждом магазине сети есть пекарня. Около 50 магазинов «Да!» работают в Московской области, еще несколько в Твери, Обнинске, Калуге, а в Москве их всего 15. В Солнечногорском районе открыты три магазина сети — в деревнях Голиково, Обухово и Благовещенке.