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Андреевка решила стать самостоятельным городским округом. Что это даст жителям? 27.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Группа депутатов Андреевки решили изменить статус поселения, сделав его городским округом. Новый статус даст возможность контролировать бюджет и развиваться, считают депутаты. Объявлены публичные слушания этой инициативы — они пройдут 11 мая с 16:00 в ДК «Андреевка».

Андреевка — это городское поселение Солнечногорского района, в него входит рабочий поселок Андреевка, село Алабушево, деревни Бакеево, Баранцево, Голубое, Горетовка, Жилино, Общественник, МПС-Жилино. Семь депутатов поселения предлагают наделить Андреевку статусом городского округа, по сути — города. По федеральному закону №131, городскому поселению можно придать статус округа при определенных условиях. В частности, если есть сложившаяся социальная, транспортная и иная инфраструктура, необходимая для решения вопросов местного значения, если есть перспектива развития, подтвержденная Генпланом. Численность жителей тоже позволяет — по российским законам, город должен иметь не менее 12 тысяч жителей, а в Андреевке вместе с входящими в состав поселения официально живет больше 18 тысяч человек (на самом деле — больше).

Решение принято на фоне проходящей в Солнечногорском районе реформы и, видимо, как альтернатива усилиям администрации района, которая хочет объединить все 12 поселений (включая Андреевку) в один городской округ. Если все поселения согласятся на объединение, то в районе останется одна администрация, один глава, один совет депутатов и единый для округа бюджет. Утрата местного самоуправления и не нравится жителям Андреевки, которые обращаются с протестными письмами в администрацию. За любым документом, справкой придется ездить в Солнечногорск, опасаются люди. Но главное — это финансовый вопрос, пояснил Zelenograd.ru один из депутатов Андреевки. «От Солнечногорска будут доставаться крохи, а город должен развиваться. Строятся новые большие дома, есть прогноз прироста населения, — сказал депутат. — Надо в конце концов строить больницу». Он отметил, что инициатива депутатов совершенно законна и направлена исключительно на благо жителей.

Инициативу должны поддержать две трети совета депутатов, но пока кворум не набирается — инициаторами выступили 7 из 13 депутатов. В решении предлагается внести на рассмотрение Мособлдумы проекты законов «О статусе и границе городского округа Андреевка» и «О внесении изменений в закон Московской области «О статусе и границах Солнечногорского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». Села и деревни в составе возможного городского округа остаются те же, границы не меняются.

Публичные слушания — это этап обсуждения инициативы с жителями. Они пройдут 11 мая с 16:00 в ДК «Андроеевка». Предложения и замечания можно направить за 5 дней до даты слушаний на электронную почту adm@andreevka.org или принести в «Единое окно» администрации: Андреевка, улица Староандреевская, дом 9.

В администрации Андреевки отказались что-либо комментировать до публичных слушаний и пригласили их посетить.

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Обсуждение
Tina Аливи
3 часа назад
Непонятно, почему Андреевка не присоединится к Зеленограду? Ведь их отднляет дорога шириной в 5 м. ) А депутаты уже придумали, чем они будут зарабатывать на жизнь Андреевки? Статус города ко многому обязывает. Может, просто решать вопросы по территориальному принципу? Химки - Москва, Андреевка - Зеленоград, Сходня, Фирсановка - тоже Зеленоград. А вот Зеленограду - отдельный статус - Moscow Future. (Нью Васюки, как Новая Москва) ))
Kill Digit
3 часа назад
Как оно бездумного застраивается, оно не нужно будет ни кому и создаст ещё много проблем потенциальным жителям и прилегающим территориям.
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