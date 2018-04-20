Конфликт в Менделеево

Шесть из девяти депутатов поселка Менделеево на выездном заседании поддержали объединение, несмотря на итоги публичных слушаний, где жители выступили против этой инициативы. В прошлом году на публичных слушаниях в Менделеево 427 участников высказались против, 235 — за. Протокол и заключение по итогам слушаний официально не опубликованы. Жители высказывались против, потому что, по их мнению, с реформами уйдет базовый уровень самоуправления, а деньги поселений будут уходить в бюджет городского округа. Казалось бы, вопрос закрыт.

Очередное заседание совета депутатов «Менделеево» должно было пройти 10 апреля в ДК «Метролог». В повестке никакого обсуждения о вхождении в городской округ не значилось. «Примерно в обед 10 апреля депутатам по электронной почте (даже не по мобильному телефону) разослали уведомления, что заседание будет выездное — в Солнечногорске, — сообщает местная инициативная группа. — Никаких предварительных уведомлений и согласований с депутатами проведено не было. Никакого организованного транспорта предоставлено тоже не было. Некоторые из депутатов просто физически не могли оказаться в Солнечногорске в 17:30». Трое из не поехавших на выездное заседание депутатов были вынуждены объясняться с жителями, пришедшими к «Метрологу». Они сказали, что считают заседание незаконным: по регламенту, оно должно быть открытым, туда может прийти каждый житель. Фактически выездное заседание в здании администрации Солнечногорска было закрытым. Решение депутатов опубликовано на сайте администрации поселка.

«Шесть депутатов проголосовали простым большинством, что противоречит уставу поселения: по регламенту, кворум составляют две трети депутатов, то есть не менее семи человек, — рассказал Zelenograd.ru депутат Менделеево Михаил Васильев (один из трех депутатов, критически настроенных к идее объединения поселений в городской округ). — Я узнал о назначении выездного заседания из письма, пришедшего по электронной почте, за пять часов до его проведения, находясь на работе. То есть, я должен был все бросить и к 17:30 приехать в Солнечногорск? Более того, тем же утром неожиданно изменили повестку заседания».

Инициативная группа жителей Менделеево готовит коллективные иски в суд с требованием признать проведение выездного заседания незаконным и отменить его решение. Кроме того, возможно переизбрать председателя совета депутатов Бориса Земского. Также готовится иск о признании незаконным бездействия совета депутатов о назначении даты референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду.