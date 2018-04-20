Шесть из 11 поселений Солнечногорского района поддержали объединение района в городской округ, подразумевающее централизацию денег и власти. Недавно за это проголосовали и большинство депутатов Менделеево. Однако другие депутаты считают их решение незаконным. Рассказываем о конфликте в Менделеево, и кто еще против объединения.
Реформа местной власти Подмосковья — инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева, поддержанная главой Солнечногорского района Андреем Чураковым. Главное отличие городского округа от существующей системы управления — сокращение властей на местах.
«Сегодня в Солнечногорском районе 12 глав поселений, 12 администраций, 12 Советов депутатов и 12 бюджетов. После объединения останется только одна администрация, один глава, один совет депутатов и единый для округа бюджет», пояснял идею Чураков. По замыслу властей, высвободившиеся после сокращения чиновников средства направят на приоритетные проекты развития округа.
Противники централизации считают, что после объединения центр не будет знать нужды местных жителей, а оттуда на места не будут доходить деньги.
Сейчас объединение в городской округ поддержали шесть советов депутатов поселений района — это Кутузово, Пешки, Смирновское, Поварово, Кривцово и сам Солнечногорск. Всего их в районе 11. Для объединения инициативу должны поддержать все.
Часть депутатов Менделеево тоже проголосовали «за», но активисты поселка считают, что голосование прошло с нарушениями, решение незаконно, и готовят коллективные иски в суд.
Шесть из девяти депутатов поселка Менделеево на выездном заседании поддержали объединение, несмотря на итоги публичных слушаний, где жители выступили против этой инициативы. В прошлом году на публичных слушаниях в Менделеево 427 участников высказались против, 235 — за. Протокол и заключение по итогам слушаний официально не опубликованы. Жители высказывались против, потому что, по их мнению, с реформами уйдет базовый уровень самоуправления, а деньги поселений будут уходить в бюджет городского округа. Казалось бы, вопрос закрыт.
Очередное заседание совета депутатов «Менделеево» должно было пройти 10 апреля в ДК «Метролог». В повестке никакого обсуждения о вхождении в городской округ не значилось. «Примерно в обед 10 апреля депутатам по электронной почте (даже не по мобильному телефону) разослали уведомления, что заседание будет выездное — в Солнечногорске, — сообщает местная инициативная группа. — Никаких предварительных уведомлений и согласований с депутатами проведено не было. Никакого организованного транспорта предоставлено тоже не было. Некоторые из депутатов просто физически не могли оказаться в Солнечногорске в 17:30». Трое из не поехавших на выездное заседание депутатов были вынуждены объясняться с жителями, пришедшими к «Метрологу». Они сказали, что считают заседание незаконным: по регламенту, оно должно быть открытым, туда может прийти каждый житель. Фактически выездное заседание в здании администрации Солнечногорска было закрытым. Решение депутатов опубликовано на сайте администрации поселка.
«Шесть депутатов проголосовали простым большинством, что противоречит уставу поселения: по регламенту, кворум составляют две трети депутатов, то есть не менее семи человек, — рассказал Zelenograd.ru депутат Менделеево Михаил Васильев (один из трех депутатов, критически настроенных к идее объединения поселений в городской округ). — Я узнал о назначении выездного заседания из письма, пришедшего по электронной почте, за пять часов до его проведения, находясь на работе. То есть, я должен был все бросить и к 17:30 приехать в Солнечногорск? Более того, тем же утром неожиданно изменили повестку заседания».
Инициативная группа жителей Менделеево готовит коллективные иски в суд с требованием признать проведение выездного заседания незаконным и отменить его решение. Кроме того, возможно переизбрать председателя совета депутатов Бориса Земского. Также готовится иск о признании незаконным бездействия совета депутатов о назначении даты референдума о присоединении Менделеево к Зеленограду.
В остальных поселениях прошли публичные слушания, а решения депутатов пока ограничиваются «приняли к сведению».
В Соколовском поселении 904 участника публичных слушаний были против объединения и только 6 «за».
В конце прошлого года депутаты Андреевки направили запрос в адрес главы района. В нем говорится: «С даты проведения публичных слушаний до настоящего времени в адрес большинства депутатов поступило более тысячи личных обращений избирателей, выразивших несогласие на объединение территорий поселений и формирование городского округа». Депутаты просят главу района разъяснить законность предлагаемого им принятия решения.
Оно не согласуется с нормами №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Под «преобразованием муниципальных образований» (как формулируют власти) понимается объединение муниципальных образований, а не их территорий. А такого преобразования как объединение таких территорий, не установлено. А по 24-й статье этого закона, голосование по вопросом преобразования муниципального образования проводится в порядке, установленном для местного референдума. Но Андрей Чураков в своем ответе разъяснил, что все законно.
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