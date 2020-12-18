Почти все места нового детсада в Голубом займут собственники одного жилого комплекса. Так застройщик договорился с администрацией 18.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В начале осени администрация Солнечногорска сообщила, что современный детский сад на 200 мест в Голубом перешел на баланс муниципалитета. В декабре оказалось, что только 10 процентов мест могут быть распределены между всеми жителями деревни. Остальное в приоритетном порядке отдается владельцам квартир в ЖК «Первый Зеленоградский».

Об этом стало известно из ответа минобразования Московской области жительнице Голубого Марии. Оказалось, застройщик, ООО «Жилино», передал детсад по договору пожертвования, по которому 185 мест из 200 в этом детском саду закрепляется за собственниками квартир по адресам:

  • Сургутский проезд, 1, корпуса 1-3
  • Парковый бульвар, 2, корпуса 1-10
  • Трехсвятская улица, дом 6 и 13

Остальные 20 мест распределяются между теми семьями, которые стоят в очереди. В минобразования отметили, что сейчас, кроме этого детсада, есть учреждения в Менделеево, Ржавках, Лунево и Андреевке.

Жительница Голубого Мария рассказала «Зеленоград.ру», что этот запрос в министерство она писала, потому что детский сад фактически проработал всего три дня после открытия: учреждение закрыли, чтобы оформить лицензию на образовательную деятельность. В дальнейшем она намерена отправить дополнительные запросы, чтобы понять, почему кто-то имеет приоритет при зачислении в детский сад. Редакция также направит запросы в администрацию Солнечногорска и в адрес застройщика.

В октябре агентство недвижимости «Миг» сообщало об акции: при покупке квартиры для большой семьи в ЖК «Первый Зеленоградский» предоставляется приоритет при зачислении в детский сад. Место предоставлялось при условии покупки квартиры от 5,5 млн рублей с октября до конца 2020 года по соглашению между застройщиком ГК «Сибпромстрой» и муниципальным образованием. Сейчас на сайте «Сибпромстроя» нет такой новости.

Сейчас этот детсад — единственный муниципальный в Голубом, до этого были только частные детские сады стоимостью от 15 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц. Ближайший муниципальный детский сад находится в Андреевке, и он переполнен.

Деревня Голубое сейчас — это частные жилые дома и многоэтажки нескольких жилых комплексов. Официальные данные по численности населения, судя по открытым источникам, не обновлялись с 2010 года. По неофициальным подсчётам местных жителей в Голубом живёт около 30 тысяч человек.

При застройке посёлка многоэтажками жильцам обещали муниципальные детские сады, но при заселении получили дорогие частные сады. В 2017 и 2018 годах местные жители писали петиции с требованием построить бюджетные образовательные учреждения, солнечногорская администрация пыталась договориться с застройщиками о бесплатной передаче городу детских садов, однако компании отказывались от такого предложения.

Читайте также
Школу в Голубом начнут строить в 2021 году
Справедливо ли отдавать большинство мест покупателям квартир?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 4 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
детский сад, поселок голубое, слепцов владимир
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почти все места нового детсада в Голубом займут собственники одного жилого комплекса. Так застройщик договорился с администрацией Новости
Сильный пожар возле «Зеленопарка» Новости
Ушла из жизни преподаватель зеленоградской музыкальной школы Татьяна Туполева Новости
Люди с температурой и подозрением на ковид больше десяти часов провели в очереди в КТ-центре Новости
История общежития МИЭТ. Как в нём жили шесть десятилетий — студенческий быт, легенды и байки Истории
«Прогулки по Москве» зеленоградца Александра Усольцева признаны лучшим экскурсионным проектом года. Его онлайн-лекции посмотрели почти девять миллионов человек Новости
«Пятерочки» и «Перекрестки» обнулили наценку на товары первой необходимости Новости
Проезд в автобусах и метро подорожает со 2 января Новости
«Лыжня России» пройдет 19 декабря. Регистрация в день соревнований с 9 утра Афиша
Инвестиционную программу на ближайшие три года утвердили в Москве. Вот что в ней касается Зеленограда Истории
Ребёнка без сознания вовремя доставили в больницу благодаря патрульным Новости
Онлайн-встреча Центра организации дорожного движения и префектуры с жителями 24 декабря Новости
Что делать, если водитель каршеринга припарковал машину с нарушением правил или заблокировал проезд? Ответы
Карусели на площади Юности и в 16-м микрорайоне не будут работать в новогодние каникулы. Потому что эпидемия. При этом соседние катки открыты Новости
«Жилищник» наказал рабочих, виновных в падении ребенка между этажами. Но свою вину не признал и зачем-то оспорил штраф в 300 тысяч Новости
«Предотвратить невозможно, следить нецелесообразно». Почему до сих пор не поймали загрязнителей зеленоградских рек (а могли бы) Истории
Мэрия ищет жалобы на неприятные запахи в соцсетях, а потом может выслать беспилотник (а может и нет). Вот как это работает Истории
Где бесплатно привить домашних животных от бешенства в Зеленограде. Адреса и расписание Ответы
Строительство нового жилья в МЖК отложили из-за близости к Шереметьево Новости
Пекарня-кондитерская «Тортилла» в 17 микрорайоне — Что внутри? партнерский материал
© 1997–2020 Зеленоград.ру