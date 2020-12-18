В начале осени администрация Солнечногорска сообщила, что современный детский сад на 200 мест в Голубом перешел на баланс муниципалитета. В декабре оказалось, что только 10 процентов мест могут быть распределены между всеми жителями деревни. Остальное в приоритетном порядке отдается владельцам квартир в ЖК «Первый Зеленоградский».
Об этом стало известно из ответа минобразования Московской области жительнице Голубого Марии. Оказалось, застройщик, ООО «Жилино», передал детсад по договору пожертвования, по которому 185 мест из 200 в этом детском саду закрепляется за собственниками квартир по адресам:
- Сургутский проезд, 1, корпуса 1-3
- Парковый бульвар, 2, корпуса 1-10
- Трехсвятская улица, дом 6 и 13
Остальные 20 мест распределяются между теми семьями, которые стоят в очереди. В минобразования отметили, что сейчас, кроме этого детсада, есть учреждения в Менделеево, Ржавках, Лунево и Андреевке.
Жительница Голубого Мария рассказала «Зеленоград.ру», что этот запрос в министерство она писала, потому что детский сад фактически проработал всего три дня после открытия: учреждение закрыли, чтобы оформить лицензию на образовательную деятельность. В дальнейшем она намерена отправить дополнительные запросы, чтобы понять, почему кто-то имеет приоритет при зачислении в детский сад. Редакция также направит запросы в администрацию Солнечногорска и в адрес застройщика.
В октябре агентство недвижимости «Миг» сообщало об акции: при покупке квартиры для большой семьи в ЖК «Первый Зеленоградский» предоставляется приоритет при зачислении в детский сад. Место предоставлялось при условии покупки квартиры от 5,5 млн рублей с октября до конца 2020 года по соглашению между застройщиком ГК «Сибпромстрой» и муниципальным образованием. Сейчас на сайте «Сибпромстроя» нет такой новости.
Сейчас этот детсад — единственный муниципальный в Голубом, до этого были только частные детские сады стоимостью от 15 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц. Ближайший муниципальный детский сад находится в Андреевке, и он переполнен.
Деревня Голубое сейчас — это частные жилые дома и многоэтажки нескольких жилых комплексов. Официальные данные по численности населения, судя по открытым источникам, не обновлялись с 2010 года. По неофициальным подсчётам местных жителей в Голубом живёт около 30 тысяч человек.
При застройке посёлка многоэтажками жильцам обещали муниципальные детские сады, но при заселении получили дорогие частные сады. В 2017 и 2018 годах местные жители писали петиции с требованием построить бюджетные образовательные учреждения, солнечногорская администрация пыталась договориться с застройщиками о бесплатной передаче городу детских садов, однако компании отказывались от такого предложения.