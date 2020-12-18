Об этом стало известно из ответа минобразования Московской области жительнице Голубого Марии. Оказалось, застройщик, ООО «Жилино», передал детсад по договору пожертвования, по которому 185 мест из 200 в этом детском саду закрепляется за собственниками квартир по адресам:

Сургутский проезд, 1, корпуса 1-3

Парковый бульвар, 2, корпуса 1-10

Трехсвятская улица, дом 6 и 13

Остальные 20 мест распределяются между теми семьями, которые стоят в очереди. В минобразования отметили, что сейчас, кроме этого детсада, есть учреждения в Менделеево, Ржавках, Лунево и Андреевке.

Жительница Голубого Мария рассказала «Зеленоград.ру», что этот запрос в министерство она писала, потому что детский сад фактически проработал всего три дня после открытия: учреждение закрыли, чтобы оформить лицензию на образовательную деятельность. В дальнейшем она намерена отправить дополнительные запросы, чтобы понять, почему кто-то имеет приоритет при зачислении в детский сад. Редакция также направит запросы в администрацию Солнечногорска и в адрес застройщика.