В ноябре 2019 года Владимир Слепцов официально заявил — проектирование и строительство современной школы на 1100 мест в деревне Голубое начнется в 2020 году. Сдача объекта — в 2022-м. В декабре официально озвучили уже 1300 мест в будущей школе и новые сроки строительства — до 2023-го. А 11 февраля на совещании Слепцов объявил, что школа на 1370 мест проектируется в этом году, а строиться будет в 2021-м. По словам главы округа, деньги на это включены в государственную программу «Образование Подмосковья». Сейчас речь ведется о школе на 1375 учеников.

Вообще застройщик жилого комплекса «Зеленоградский» обещал построить среднюю школу ещё в 2017 году. Но вместо этого построил платную парковку, и переговоры жителей с районными властями и местной администрацией тогда ни к чему не привели. Землю под строительство ЖК продали, это была частная собственность. У района, по словам его администрации, не было средств выкупить участок для строительство школы или как-то воздействовать на застройщика. Школу себе выбили сами жители, выходя на митинги и посылая обращения повсюду, от района до президента РФ, обращались в Министерство строительства.