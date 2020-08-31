Школу в Голубом начнут строить в 2021 году 31.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В 2021 году в Голубом начнется строительство школы на 1375 мест. Об этом сообщил глава Солнечногорского округа Владимир Слепцов в ходе августовской педагогической конференции. В 2020 году проведут проектно-сметные работы, добавляет «Радио 1». По данным издания, отличительной особенностью школы станут просторный актовый и спортивный залы, столовая и большие рекреационные зоны.

В ноябре 2019 года Владимир Слепцов официально заявил — проектирование и строительство современной школы на 1100 мест в деревне Голубое начнется в 2020 году. Сдача объекта — в 2022-м. В декабре официально озвучили уже 1300 мест в будущей школе и новые сроки строительства — до 2023-го. А 11 февраля на совещании Слепцов объявил, что школа на 1370 мест проектируется в этом году, а строиться будет в 2021-м. По словам главы округа, деньги на это включены в государственную программу «Образование Подмосковья». Сейчас речь ведется о школе на 1375 учеников.

Вообще застройщик жилого комплекса «Зеленоградский» обещал построить среднюю школу ещё в 2017 году. Но вместо этого построил платную парковку, и переговоры жителей с районными властями и местной администрацией тогда ни к чему не привели. Землю под строительство ЖК продали, это была частная собственность. У района, по словам его администрации, не было средств выкупить участок для строительство школы или как-то воздействовать на застройщика. Школу себе выбили сами жители, выходя на митинги и посылая обращения повсюду, от района до президента РФ, обращались в Министерство строительства.

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Также в следующем году начнут строить пристройки на 300 мест к уже существующим Поваровской и Тимоновской школам, а также гимназии № 6, а в Поварово и Рекинцо-2 построят два детских сада на 250 и 320 мест.

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Метки:
школа, поселок голубое
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